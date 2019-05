vor 38 Min.

Die Warteschlange der Rumänen vor einem Wahllokal in Augsburg

In Deutschland lebende Rumänen waren aufgerufen, im Herrenbach ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Der Andrang war riesig.

Von Michael Hörmann

Wer am Sonntag am Don Bosco-Platz im Stadtteil Herrenbach vorbeigekommen ist, musste sich sicherlich die Augen reiben: Menschenmassen standen auf dem Platz, aufgereiht in einer Warteschlange. Des Rätsels Lösung: Im Pfarrgemeindesaal war ein Wahllokal für Rumänen eingerichtet, die hier ihre Stimme abgeben sollten. Viele taten es. Mit dem Ansturm waren die Verantwortlichen jedoch überfordert, teils herrschte blankes Chaos.

Für Deutsche gibt es eigene Wahlräume

Für Wähler mit deutschem Pass ist der Pfarrgemeindesaal seit jeher ebenfalls das Wahllokal im Stadtteil. Dies war am Sonntag wieder der Fall. Deutsche und Rumänen stimmen an unterschiedlichen Orten ab, mussten sich jeweils eigens ausweisen. Allerdings sorgte die Warteschlange für reichlich Irritationen, weil deutsche Bürger nicht auf Anhieb verstanden, dass hier zudem Rumänen zur Stimmabgabe aufgerufen waren.

Die Stadt Augsburg wurde über die chaotische Situation vor Ort informiert. Kurzfristig wurde entschieden, zusätzliche Kräfte in den Herrenbach zu schicken. Letztlich ging es vor allem darum, für eine bessere Ausschilderung zu sorgen. Dass die Rumänen schneller wählen konnten, ließ sich nach Einschätzung von Beobachtern nicht ohne Weiteres bewerkstelligen.

