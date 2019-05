07:09 Uhr

Die Zahl der Autos in Augsburg steigt

Trotz Fahrradstadt, Nahverkehrs-Tarifreform und Mobilitäts-Masterplan ist die Zahl der Autos in Augsburg im vergangenen Jahr wieder gestiegen.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Autos in Augsburg hat im vergangenen Jahr abermals zugenommen. Laut Kraftfahrtbundesamt waren in Augsburg zum 1. Januar dieses Jahres 158009 Fahrzeuge zugelassen. Das sind knapp 2000 mehr als Anfang 2018. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren es noch 132000 Fahrzeuge. Zwar wuchs die Stadt auch einwohnermäßig in diesem Zeitraum, rein damit ist der Zuwachs aber nicht zu erklären. Denn auch die Auto-Dichte je 1000 Einwohner stieg seit Jahren stetig an. Inzwischen kommen auf 1000 Einwohner um die 530 Fahrzeuge.

Wenige Elektroautos in Augsburg

Der Großteil des Zuwachses an Fahrzeugen rührt aus einem Plus bei den Pkw her. Der Diesel-Anteil blieb fast gleich, Zuwachsraten gibt es vor allem bei Benzinern. Die Zahl der Autos mit Hybrid-Antrieb stieg um etwa 500 auf 1528, bei reinen Elektroautos gab es einen Zuwachs von etwa 60 auf jetzt 212 Stück. Die Stadt kündigte zuletzt an, die Verbreitung von Elektro-Autos durch den Aufbau neuer Ladesäulen unterstützen zu wollen. Zudem sollen neue Angebote Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.

Das scheint die Augsburger noch nicht vom Autokauf abzuhalten, allerdings gab es in der Vergangenheit in manchen Jahren auch Zuwächse, die teils doppelt so hoch wie 2018 waren. Politisch diskutiert wurde zuletzt auch die Frage, wie mit der steigenden Anzahl an Autos in Neubaugebieten umgegangen werden soll. Fürs Obi-Areal neben dem Fabrikschloss lehnten die Stadträte zuletzt aber ab, die Zahl der nach städtischer Satzung zu bauenden Tiefgaragenplätze zu reduzieren. Alternativ waren Carsharing und Leihräder als Angebote vorgesehen. Die Stadträte sahen als Problem, dass bei weniger Stellplätzen die umliegenden Straßen zugeparkt werden würden. (mit zds)

