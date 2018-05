vor 15 Min.

Die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge steigt - aber warum?

Etwa jeder fünfte mutmaßliche Sexualstraftäter war 2017 ein Asylbewerber. Auch bei anderen Delikten fallen Zuwanderer inzwischen häufiger auf. Aber warum?

Von Jörg Heinzle

Es fiel ihm schwer, seine Schuld einzugestehen. Und er hoffte auf eine Bewährungsstrafe. Im März ist ein 24-jähriger Afghane vor dem Augsburger Landgericht wegen versuchter Vergewaltigung zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der junge Mann hatte im Mai 2017 eine Joggerin überfallen. Er riss die 23-jährige Studentin zu Boden, schlug sie und forderte Sex. Weil sie sich heftig gegen die Attacke wehrte, gelang es ihr, den Täter in die Flucht zu schlagen.

Risiko einer Vergewaltigung ist nicht größer geworden

Der Fall löste Besorgnis aus. Frauen berichteten unserer Redaktion, dass sie sich nicht mehr trauen, allein am Lech oder im Siebentischwald zu joggen. Allerdings: Das Risiko, zum Opfer einer solchen überfallartigen Vergewaltigung zu werden, ist nicht größer geworden. Drei Fälle dieser Art gab es voriges Jahr in Augsburg, zwei Taten weniger als im Jahr 2016. Schaut man länger zurück, so sieht man, dass sich die Zahl dieser Sex-Attacken in der Regel immer im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich bewegt.

Was jedoch auffällt beim Blick in die Statistik der Polizei: Bei Sexualstraftaten allgemein – von der Vergewaltigung bis zum Besitz von Kinderpornografie – ist die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber deutlich gestiegen. Sie hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. 2016 ermittelte die Polizei in Augsburg 13 Asylbewerber als Sexualstraftäter. Im Jahr 2017 waren es 30 Verdächtige, das entspricht einem Anteil von 19,4 Prozent aller Verdächtigen. Genaue Zahlen, wie groß der Bevölkerungsanteil der Flüchtlinge in der Stadt ist, gibt es nicht. Er dürfte sich aber nur im Bereich von um die zwei Prozent bewegen.

Warum werden Asylbewerber zu Tätern?

Wie kommt es dazu, dass verhältnismäßig so viele Flüchtlinge als Sexualtäter auffallen? Befragt man dazu Fachleute, so gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen. Marco Böck, Leiter der Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium, nennt stets das Alter und das Geschlecht. Unter den Zuwanderern sind sehr viele junge Männer. Jüngere Männer sind generell besonders anfällig für Straftaten – egal, woher sie kommen oder welche Nationalität sie haben. Bei Flüchtlingen kommen noch weitere Risikofaktoren für Kriminalität hinzu – etwa traumatische Erlebnisse in der Heimat, Langeweile, ein relativ niedriger Bildungsstand.

Ein Ermittler der Augsburger Kripo sagt: „Wir merken bei den Fällen teils auch, dass die Täter ein ganz anderes Frauenbild haben.“ Der Afghane, der die Studentin am Lech überfallen hat, gab vor Gericht an, er habe eigentlich nur gehofft, die Frau küssen und mit ihr Sex haben zu können. Er habe wochenlang keinen Sex mehr gehabt. Es dauerte, bis er sich dazu überwinden konnte, ein echtes Geständnis abzulegen.

Beim Augsburger Verein Brücke kümmern sich Sozialpädagogen um junge Straftäter. Brücke-Chef Erwin Schletterer hat im vorigen Jahr mit mehreren jungen Flüchtlingen gesprochen, die wegen einer sexuellen Belästigung von einem Jugendgericht verurteilt worden sind. In der Regel seien die jungen Männer mit einer Zurückweisung oder Abfuhr nicht klar gekommen, erzählt er. Auch Alkohol sei mehrmals im Spiel gewesen. Er habe die meisten Delinquenten aber als reumütig erlebt. Die jungen Männer hätten in den Gesprächen oft das Ziel genannt, hier Fuß zu fassen und ein geordnetes Leben zu führen.

Integrationsarbeit: Andere Ausländer fallen weniger auf

Deutlich gestiegen ist die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer innerhalb eines Jahres auch bei Gewaltdelikten wie gefährlicher Körperverletzung im öffentlichen Raum (von 39 auf 73) oder Raub (von 8 auf 27). Auch hier ist ihr Anteil überproportional hoch. Interessant: Schaut man nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auf die ausländischen Tatverdächtigen insgesamt, so ergeben sich in den meisten Bereichen keine dramatischen Steigerungen. Salopp gesagt: Während Flüchtlinge öfter als Täter erwischt wurden, scheinen andere hier lebende Ausländer braver geworden zu sein. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich Integrations- und Sozialarbeit auszahlen.

Auch gefährlicher geworden ist es nicht in Augsburg. Bei den meisten Straftaten vermeldet die Polizei sinkende Zahlen. Das liegt auch daran, dass es weniger deutsche Straftäter gibt. Auch hier kommt die Altersentwicklung ins Spiel. Die deutsche Bevölkerung wird tendenziell älter und ältere Menschen neigen weniger zu Kriminalität. Experten wie Erwin Schletterer sind zuversichtlich, dass es keine dauerhaften Probleme mit Flüchtlingen geben wird. Sie nennen das Beispiel der Spätaussiedler in den 1990er Jahren. Junge Aussiedler seien damals vermehrt durch Gewalt aufgefallen, es bildeten sich Jugendbanden. Dieses Thema ist längst abgehakt. Aussiedler fallen in der Kriminalstatistik nicht mehr auf.

Themen Folgen