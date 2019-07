Die älteste Augsburger Buchhandlung wird 300 Jahre alt

Plus Die „Schlossersche" hat in Augsburg eine lange Tradition. Wird das bald durch das Internet beendet? Das sagen die Eigentümer.

Im Jahr 1719 gründete der Augsburger Kupferstecher Martin Engelbrecht einen Kunstverlag. Das war der Beginn der „Schlosserschen Buchhandlung“, die am 18. Juli 2019 ihr 300-jähriges Jubiläum in der Annastraße feierte.

Die „Schlossersche“ ist die älteste Buchhandlung in Augsburg und eine der ältesten in Deutschland. Über hundert Gäste waren zu diesem besonderen Anlass gekommen und Filialleiterin Hannelore Schiller, die mehr als 30 Jahren bei der „Schlosserschen“ arbeitet, hat jetzt drei Eigentümer erlebt. Doch für Kontinuität ist weiterhin gesorgt, denn sie und ihre Kollegen sind weiterhin für das Sortiment verantwortlich. Schwerpunkte sind Belletristik, Kinderbücher und das juristische Fachgebiet an der Universität Augsburg, wo es eine kleine Filiale gibt. „Auch nach all den Jahren ist Buchhändlerin mein Traumberuf“, sagt Schiller.

Schlossersche Buchhandlung: "Sichtbares Stück Augsburger Geschichte"

Werner Engelhardt ist seit Jahren Kunde der Buchhandlung. „Ich lasse mich hier gern beraten. Oft werden mir Bücher vorgeschlagen, weil man mich kennt“, sagt er. Eigentlich wie online, wo einem auch ähnliche Bücher vorgeschlagen werden. „Hier aber persönlich und darauf kommt es mir an“, sagt Engelhardt. Für dieses besondere Jubiläum erstellte die Historikerin Charlotte Diedrich eine Festschrift zur Geschichte der Buchhandlung. Sie wies während der Feier darauf hin, dass der Beginn der „Schlosserschen“ nicht der Schrift gewidmet war, sondern dem Bild. Denn Martin Engelbrecht illustrierte mit seinen Kupferstichen Geschichten. Bei Gründung des Kunstverlages gab es in Deutschland noch eine hohe Analphabetenrate. Lesen galt noch als privilegierte Kulturtechnik. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hob in seiner Rede die Entscheidung des Eigentümerpaares Bianca Kölbl und Stefan Müller-Kölbl hervor, die Schlossersche Buchhandlung im Jahr 2017 zu übernehmen. „So schreiben Sie ein sichtbares Stück Augsburger Geschichte fort und sorgen für Beständigkeit“, sagte Gribl. Die Eigentümer Bianca Kölbl und Stefan Müller-Kölbl sind Inhaber der Buchhandlung „Biazza – Medienbeschaffung international“ in München.

Stefan Müller-Kölbl und Bianca Kölbl haben 2017 die Augsburger Traditionsbuchhandlung übernommen. Bild: Bernd Hohlen

Im Jahr 2016 erwarben sie schon das Rechnungsgeschäft der Schmidtschen Fach-Buchhandlung aus Augsburg, die 1740 gegründet wurde. Einen Laden gibt es nicht mehr. Warum Münchener Buchhändler Augsburger Geschäfte übernehmen, dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen. „Die interessierten Münchener haben die Augsburger immer um ihre Geschichte beneidet und dass sie einst Freie Reichsstadt war“, sagt Müller-Kölbl etwa. Eine ganz enge Bindung an die Stadt gibt es über Bianca Kölbl. Ihre Mutter und ihre Großeltern stammen aus Augsburg. „Zudem passt das Fach-Sortiment der Schmidtschen Buchhandlung und der Schlosserschen in unser Programm“, sagt Müller-Kölbl.

"Die Körperlichkeit eines Buches spielt eine große Rolle"

Die Buchhandlung bekam ihren Namen erst 1828, als J.A. Schlosser den Engelbrechtschen Kunstverlag übernahm. Seit 1880 befindet sich die Buchhandlung in den Räumen in der Annastraße. „Wir sind sehr zuversichtlich. Das zeigen auch unsere Umsatzzuwächse im Laden“, sagt Bianca Kölbl. Den Fortbestand des gedruckten Buches sehen die Kölbls auch positiv. „Die Körperlichkeit eines Buches, besonders im Sachbuchbereich, spielt eine große Rolle. Es werden immer noch Bücher für Computer-Administratoren und Schulungen verkauft, obwohl die Informationen auch im Netz zu finden sind“, sagt Müller-Kölbl. Diese Zuversicht teilt auch Bianca Kölbl. Sie sagt es so: „Wir müssen wieder zu uns finden, ohne spirituellen Anspruch zu haben, und das schaffen wir sehr schön über das Buch“.