Die afa 2019 gerät unter Erfolgsdruck

Die Verbraucherschau stellt sich neu auf. Der Termin ist früher, die Laufzeit kürzer. Worauf die Veranstalter reagieren und was anders wird.

Von Michael Hörmann

74400 – das ist die Zahl, die die Veranstalter der Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, zum Umdenken bewegt hat. So viele Besucher kamen im Frühjahr zu Schwabens größter Verbraucherschau ins Messezentrum. Es war der mit Abstand schlechteste Wert seit vielen Jahren.

Die Veranstalter haben Konsequenzen gezogen: Die afa 2019 wird ihr Gesicht verändern. Die regionale Messe findet nicht mehr im Frühjahr statt, sondern von 30. Januar bis 3. Februar. Sie dauert also nicht mehr neun Tage inklusive zweier Wochenenden, sie wird auf fünf Tage mit einem Wochenende verkürzt. Die Veranstalter haben konkrete Erwartungen an die „neue“ afa und auch hier ist die Besucherzahl weiter ein Gradmesser. Winfried Forster, Sprecher der Veranstalterfirma AFAG, hat Zahlen parat: „Erfahrungsgemäß steigen bei verkürzten Messen die täglichen Besucherzahlen. Daher gehen wir von etwa 50000 bis 55000 Besuchern aus.“ Für die AFAG sei darüber hinaus die Zufriedenheit der Kunden, sprich Aussteller und Besucher, von Bedeutung.

Es ist kein Geheimnis, dass das Negativergebnis aus dem Jahr 2018 an den afa-Machern nicht spurlos vorübergegangen ist. Die Auswertung der Zahlen zeigte, dass vor allem der schwache Zuspruch unter der Woche dem Gesamtergebnis zusetzte: 2018 waren es von Montag bis Freitag 26700 Besucher, das Jahr zuvor immerhin noch 33000. Das heißt umgerechnet, dass in diesem Jahr unter der Woche gerade noch 5340 Besucher am Tag kamen. Für die afa-Veranstalter war dies eindeutig zu wenig. An den afa-Wochenenden trugen insgesamt 47000 Besucher zum Gesamtergebnis bei.

Alles konzentriert sich bei der afa auf ein Wochenende

Kommendes Jahr nun konzentriert sich alles auf ein Wochenende und die Frühjahrsausstellung findet im Winter statt. Ein Risiko? Nein, sagt Forster: „Wir hatten in den vergangenen Jahren oft das Pech, dass der Frühsommer pünktlich mit der afa begann. Dass sich manch einer für den Ausflug ins Grüne und nicht für den Besuch der Messe entschieden hat, kann man nachvollziehen.“ Außerdem gebe es im April, Mai auch attraktive Freiluft-Angebote. „Insofern schätzen wir das Wetter zum neuen afa-Termin als das wesentlich geringere Risiko ein“, sagt der Sprecher.





Unabhängig von der Witterung hängt der Erfolg vom Angebot ab. Hier sehen sich die Macher auf einem guten Weg. Die Besucher werden eine deutlich regionalere afa erleben, heißt es. Sie werden in den Hallen und im Freien viel Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren haben. Forster: „Eine große Sonderschau ,Amerika in Augsburg’ wird vorbereitet.“ Zudem werden neue Themenfelder wie Outdoor, Sport oder der Gartenbau gespielt. Auch bei den Ausstellern, die zuletzt wegen der geringen Besucherzahlen unzufrieden waren, kommt dieser Umschwung positiv an. Ähnlich wie bei den Besuchern ist auch ein Vergleich von Ausstellerzahlen nicht so ohne weiteres möglich. Bei der afa 2018 waren es 550 Aussteller. Bei der afa 2019 sind es gegenwärtig knapp 400. Ein Drittel davon ist neu. Hier ist zu berücksichtigen, dass aber die Halle 2 derzeit neu gebaut wird. Dieser Platz steht erst 2020 wieder zur Verfügung.

In der Vergangenheit gab es Kritik an der Höhe der Eintrittspreise. Die afa 2019 senkt die Preise. Die reguläre Karte kostet jetzt acht Euro statt zehn Euro. Es gibt zudem reduzierte Eintrittskarten. Was ist von der Messe zu erwarten? Forster sagt: „Wir freuen uns auf eine unübersehbar verjüngte und attraktive afa 2019.“

