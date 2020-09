vor 49 Min.

Die ersten Häuser im Neubaugebiet im Bärenkeller sind fertig

Plus Insgesamt entstehen im Norden des Bärenkellers 20 Doppelhaushälften und fünf Einfamilienhäuser. Für letztere geben die Käufer mehr als eine Million Euro aus.

Von Andrea Baumann

Ursprünglich wollte das Bauunternehmen Dumberger bereits 2016 ganz im Norden des Stadtteils Bärenkeller mit dem Bau von 20 Doppelhaushälften und fünf Einfamilienhäusern beginnen. Weil sich das Bebauungsplanverfahren hinzog, rückten die Bagger erst drei Jahre später in dem Areal "Östlich der Hirblinger Straße" an. Mittlerweile ist das Projekt weit gediehen. Die ersten Bewohner seien eingezogen, sagt Gerhard Failer, Vertriebsleiter bei Dumberger mit Sitz in Königsbrunn. Er geht davon aus, dass alle Häuser im neuen Anton-Stöckle-Weg bis Ende 2021 fertiggestellt seien.

Ein Blick zurück: Damals liefen die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet. Links befindet sich die Hirblinger Straße, nördlich des Baugebiets ist die bestehende Siedlung. Bild: Dumberger

Laut Failer sind noch einige wenige Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser zu haben. Das Gros sei bereits verkauft - sowohl an Selbstnutzer als auch an Investoren. Die Doppelhäuser mit einer Wohnfläche von rund 140 Quadratmetern sind ab 745.000 Euro zu haben, die Einfamilienhäuser (rund 200 Quadratmeter Wohnfläche) kosten mehr als eine Million Euro. Das 2,5 Hektar große Neubaugebiet gilt als attraktiv, unter anderem wegen seiner Nähe zum Güterverkehrszentrum und der Lage im Städtedreieck Augsburg-Neusäß-Gersthofen. (bau)

