Die ganze Welt auf Augsburgs Bühnen

Drei Tage lang verwandelten internationale Künstler die Innenstadt in eine Festzone. Von Artistik bis Gesang war vieles geboten. Nicht nur die Profis trauten sich vor Publikum

Von Fridtjof Atterdal

Straßenmusiker sind im Sommer in der Stadt ein gewohnter Anblick, Profis aber sind sie nicht immer. Anders bei La Strada. Akteure aus der ganzen Welt verwandelten die Stadt für ein Wochenende in ihre Bühne.

„Sven aus Schweden“ kommt – wie sein Name schon sagt – aus dem hohen Norden. Mit drei Tischen einer bekannten Möbelkette, einer Mikrowelle und drei Rollen Toilettenpapier verzaubert der blonde Artist das Publikum auf dem Rathausplatz. Der größte Teil seiner Show besteht aus Aufwärmübungen, „warm up“, wie er den Zuschauern erklärt. Dazu jongliert er mit sechs Bällen und wirbelt schon mal seine Klopapierrollen durch die Luft.

Fürs „Grande Finale“ braucht Sven dann Hilfe aus dem Publikum. Er hat die drei ziemlich wackelige Tische aufeinander gestapelt, oben drauf noch die Mikrowelle gestellt und braucht jetzt kräftige Männer, über deren Rücken und Schultern er sich nach oben arbeiten kann. Dort steht er dann, jongliert wieder seine Rollen und hat noch einen drehenden Teller mit schwedischen Fleischklößchen auf dem Kopf.

„Das Augsburger Publikum ist positiv und unglaublich hilfsbereit“, schwärmt der Straßenkünstler nach der Show. Wie die meisten seiner Kollegen lebt er von seinen Shows, weshalb er sich über den Andrang an seinem Hut, der sich schnell mit Scheinen füllt, freut. Er ist das erste Mal in der Stadt und findet La Strada großartig. „Great Shows“, attestiert er auch seinen Kollegen. Sven ist seit acht Jahren als Künstler auf den Straßen und Festivals unterwegs – in 25 Ländern. „Ich liebe was ich tue, die Menschen und das Reisen“, sagt der Schwede.

Aus Neapel zurück ins schöne Augsburg

In der Altstadt, auf dem Fensterbrett eines Antikladens, sitzt Riccardo Ferrara mit überkreuzten beinen und spielt leise Stücke auf seiner Gitarre. Den Gitarrenkoffer mit ein paar selbst produzierten CDs hat er offen vor sich stehen. Die meisten Menschen laufen auf dem Weg zu den Bühnen an ihm vorbei, einige bleiben stehen und werfen ein paar Münzen in den Koffer. Der Berufsmusiker aus Neapel hat einst in Augsburg gelebt und kommt noch gerne in die Stadt, um Konzerte zu geben und sich mit Menschen zu treffen. Dass La Strada ist, wusste er nicht, doch er nutzt die Gelegenheit.

Auch Anna und Lotte haben sich vom Geist von La Strada anstecken lassen und in der Annastraße eine kleine Vorführung mit ihrem Diabolo und Pois gegeben. Beides sind Jongliergeräte, mit denen die Zwölfjährigen Kunststücke machen können. „Ich bin noch nie vor Publikum aufgetreten, mir haben ganz schön die Hände gezittert“, gesteht Anna. Später sitzen die Freundinnen vor der großen Bühne und schauen gespannt den Künstlern zu. Auch Annas Mutter Dorothee Ackermann ist von dem Festival angetan. „Augsburg ist so freundlich, es gibt sogar Poppkorn und Wasser umsonst“, staunt sie. Man könne hier als Familie für kleines Geld viel erleben. Sie war mit den Kindern schon letztes Jahr auf La Strada. „Wir haben dann das ganze Jahr über die Künstler geredet“, sagt die Mutter aus Ottmaring.

In der Alten Silberschmiede sollen die Zuschauer selbst etwas darbieten. Für viele ist es erst ungewohnt, sie setzten sich auf eine der Bänke und hoffen darauf, dass etwas passiert. Ein Klavier und eine Gitarre warten auf Freiwillige. Doch immer wieder findet sich jemand, der ein Klavierstück zum Besten gibt, etwas singt oder auch ein kleines Kunststück vorführt. Als kleine „Motivation“ gibt es für die „Künstler“ einen handgefertigten Silberanhänger.

Auch Augsburger Akteure haben auf den zwei Bühnen am Rathausplatz und Holbeinplatz ihre Auftritte. Die 28-jährige Melli Sarina beweist beim Bauchtanz unglaubliche Muskelkontrolle, während sie Bauch, Beine, Arme und Po scheinbar voneinander losgelöst zur Musik bewegt. „Ich tanze seit 20 Jahren und bin schon in Las Vegas aufgetreten“, sagt die Tanzlehrerin, die in der Stadt eine eigene Schule betreibt. „Tribal Fusion Bellydance“ nennt sich ihre moderne Form des Bauchtanzes.

Die Veranstalter sind mit dem Festival zufrieden. „Besonders freut mich, dass die Künstler auch außerhalb der Bühnen ihre Shows gezeigt haben – teilweise bis spät in die Nacht“, sagt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. Auch dass das Wetter trotz anderer Voraussagen so gut mitgespielt hat, habe zum Erfolg beigetragen. „Allerdings deinstalliere ich alle meine Wetter-Apps, die haben ständig etwas anderes erzählt, als dann draußen Sache war“, scherzt der City-Manager.

