vor 25 Min.

Die grüne Basis folgt der Parteispitze in Richtung Schwarz-Grün

Plus Die Augsburger Grünen-Spitze lobt den Koalitionsvertrag mit der CSU in den höchsten Tönen. Die grüne Basis sieht das offenbar auch so.

Von Stefan Krog

Das Ergebnis könnte eindeutiger fast nicht sein: Die grüne Parteibasis hat einer schwarz-grünen Koalition im Augsburger Rathaus in den kommenden sechs Jahren zugestimmt. Bei einer schriftlichen Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag zwischen CSU und Grünen stimmten 96,36 Prozent der teilnehmenden Parteimitglieder für die Zusammenarbeit. Die Beteiligung lag bei 57,6 Prozent, wie die Grünen mitteilten. Das klare Votum für eine Zusammenarbeit mit der CSU stärkt die Parteispitze in Augsburg. So viel Zustimmung für diesen politischen Kurs gab es nicht immer - vor sechs Jahren was das noch anders.

