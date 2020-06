vor 33 Min.

Die heiße Phase der Referentenbesetzung in Augsburg läuft

Zwei wichtige Köpfe in der kommenden Stadtregierung fehlen noch. Die Ämter des Kultur- und Sportreferenten sowie des Sozialreferenten sind bislang unbesetzt.

Plus Das neue Kultur- und Sportreferat und das Sozialreferat in Augsburg werden mit Referenten besetzt. Wann eine Entscheidung fallen soll und wie der Prozess abläuft.

Von Jonas Voss

Die neue Stadtregierung, eine Koalition aus CSU und Grünen um Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), ist seit etwas mehr als einem Monat im Amt – und ist dennoch noch nicht vollständig. Zwei Referentenposten sind derzeit noch unbesetzt. Zum einen wird ein Referent für das neu geschaffene Kultur- und Sportreferat gesucht, zum anderen ist der Posten des Sozialreferenten vakant. Die Bewerbungsfrist ist nun beendet. In den nächsten Wochen müssen Dutzende Bewerbungen gesichtet werden.

Zahlreiche Bewerbungen für die Referentenposten in Augsburg

Bei der Besetzung der Posten ist außerdem Folgendes vereinbart: Die CSU hat ein Vorschlagsrecht für das Sozialreferat, die Grünen für das Kultur- und Sportreferat. Der frühere Sozialreferent Stefan Kiefer (SPD), dessen Amtszeit zum 30.April endete, wollte sich laut Aussage gegenüber unserer Redaktion ebenfalls bewerben.

Anders als der bisherige Kulturreferent Thomas Weitzel – er hat die Möglichkeit, auf einen anderen Posten in der Stadtverwaltung zurückzukehren. Ob er diese wahrnimmt, ist noch nicht bekannt. Was nun aber feststeht, ist die Zahl der Bewerber auf die Referentenposten.

Laut des Büros der Oberbürgermeisterin gingen 66 Bewerbungen um das Amt des Kultur- und Sportreferenten ein: 30 Männer, 35 Frauen und ein Divers. Etwas weniger Konkurrenten sind im Rennen um das Amt des Sozialreferenten: genau 53 – 26 Frauen und 27 Männer. Der Zeitplan für die kommenden Wochen sieht vor, dass noch in dieser Woche Beratungsgespräche von CSU und Grünen zu den beiden Positionen stattfinden.

Insgesamt gibt es acht Referenten in der Stadt Augsburg

Anschließend sollen in den kommenden beiden Wochen die Bewerbungsgespräche geführt werden. Die Entscheidung soll danach schnell fallen. Wie das OB-Büro erklärt, sei es das Ziel, den Stadtrat in der Sitzung am 25. Juni über die Besetzung beider Referate entscheiden zu lassen.

Nicht alle Kandidaten stammen übrigens aus Augsburg. 49 Bewerber für das kombinierte Kultur- und Sportreferat kommen von außerhalb, um den Posten des Sozialreferenten bewerben sich 35 Auswärtige. Sind die beiden Stellen vergeben, sind alle acht Referentenposten der Stadt besetzt.

Die sechs bereits feststehenden Posten teilen sich wie folgt auf: Baureferent Gerd Merkle, Ordnungsreferent Frank Pintsch (beide CSU), Finanzreferent Roland Barth, Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (beide parteilos), Umweltreferent Reiner Erben, Bildungsreferentin Martina Wild (beide Grüne).

