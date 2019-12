Die kleinen Bäckereien sind im Nachteil

Viele Kunden wollen auch abends noch die volle Auswahl. Dies ist ein Wunsch mit - auch - negativen Begleiterscheinungen.

Frische Backwaren bis kurz vor Ladenschluss? Für Verbraucher, die zu späterer Stunde noch einkaufen, ist dies eine erfreuliche Nachricht. Die großen Bäckereien, die im Stadtgebiet teils bis 20 Uhr geöffnet haben, stellen sich mit ihrem Angebot auf ein geändertes Kundenverhalten ein. Die Nachfrage sei da, also werde darauf reagiert.

Kritisch könnte allerdings hinterfragt werden, ob mitunter der Anspruch von uns Verbrauchern überzogen ist. Muss eine Breze am Abend wirklich ganz frisch sein? Oder könnten wir uns vielleicht auch mit Produkten begnügen, die abends in Filialen noch zu haben sind – ohne Frischegarantie?

Dass die großen Bäckereien ihre Möglichkeiten ausschöpfen, ist ihnen nicht vorzuhalten. Das ausgeweitete Angebot mit dem Frischeaspekt hat allerdings eine Begleiterscheinung: Es tut kleineren Betrieben unterm Strich nicht gut. Sie können nicht mithalten. Ihr Geschäftsmodell beruht auf der handwerklichen Tätigkeit zu früher Stunde in der Backstube, in der die Tagesproduktion erledigt wird. Zusätzliche Backzeiten sind wohl in den wenigsten Fällen denkbar. Es ist ein Wettbewerbsnachteil für die kleinen Bäckereien, die ums Überleben kämpfen.

Wer also zu später Stunde nach frischen Brezen oder ofenwarmen Semmeln verlangt, darf sich dann auch nicht beklagen, wenn irgendwann die kleinere Bäckerei in der Nähe gar nicht mehr öffnet.

