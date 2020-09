06:40 Uhr

Die lange Einkaufsnacht in Augsburg steht wegen Corona auf der Kippe

Die Shopping-Night, also die lange Einkaufsnacht, findet traditionell am Freitag vor dem ersten Adventswochenende statt.

Plus Die Shopping-Night in Augsburg ist beliebt. Geltende Corona-Auflagen könnten nun für die Absage der Großveranstaltung sorgen. Was der Veranstalter sagt.

Von Michael Hörmann

Es ist eine einmalige Großveranstaltung im Jahr, die an einem Tag Zehntausende Besucher in die Augsburger Innenstadt zieht. Die Shopping-Night, also die lange Einkaufsnacht, findet traditionell am Freitag vor dem ersten Adventswochenende statt. Geschäfte können an diesem Abend bis Mitternacht öffnen, Gleiches gilt für den Augsburger Christkindlesmarkt. Im Corona-Jahr 2020 steht hinter der Austragung der Shopping-Night jedoch ein großes Fragezeichen.

Es sieht danach aus, dass die Marketing-Aktion, die bei den Augsburger Händlern viel Unterstützung erhält, ersatzlos ausfüllt. Ein wenig Hoffnung hat der Veranstalter allerdings noch. Die Shopping-Night wird von der Stadtmarketinggesellschaft Augsburg-Marketing organisiert. Citymanager Heinz Stinglwagner sagt: „Zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Durchführung mit den aktuell geltenden Corona-Hygiene- und Abstandsregeln nicht umsetzbar. Was Ende November sein wird, können wir alle nicht vorhersehen.“ Sollten die Rahmenbedingungen es dann erlauben, möchte Augsburg-Marketing die lange Einkaufsnacht auf jeden Fall anbieten.

Shopping-Night in Augsburg: Wer an der Entscheidung beteiligt ist

Stinglwagner betont, dass dies keine einsame Entscheidung sein werde: „Dies geschieht in Abstimmung mit allen Beteiligten wie dem Gesundheitsamt, dem Innenstadtgewerberat und auch der Regierung von Schwaben, die die Shopping- Night genehmigt.“

Ein Aus wäre träfe den Handel hart. „Die Shopping-Night hat immer eine Magnetwirkung gehabt“, erläutert Stinglwagner. Die lange Einkaufsnacht war inoffizieller Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Zum Programm gehörte stets die Aktion „Nacht der 1000 Lichter“ in der Altstadt. Nicht allein die vielen Besucher waren großteils von der langen Einkaufsnacht angetan, Eine positive Resonanz kam auch von den Händlern. Stinglwagner: „Nicht ohne Grund nehmen sämtliche Händler der Innenstadt daran teil, auch wenn es für inhabergeführte Geschäfte einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeutet. Aber es lohnt sich eben für sie.“

Es bedarf einer Genehmigung für Augsburgs Shopping-Night

Damit die lange Einkaufsnacht überhaupt stattfinden kann, bedarf es einer Genehmigung. Zuständig ist die Regierung von Schwaben. Bei Sonderöffnungszeiten (Geschäfte dürfen bis Mitternacht öffnen) braucht es einen Anlass. Dies war in den vergangenen Jahren die Nacht der 1000 Lichter. Die erste Einkaufsnacht in Augsburg fand im Jahr 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Die Shopping-Night steht in diesem Jahr also vor dem Aus. Der Augsburger Christkindlesmarkt soll dagegen nach Stand der Dinge über die Bühne gehen. Allerdings ist daran gedacht, das Geschehen auf dem Rathausplatz zu entzerren. Glühweinstände, die speziell in den Abendstunden viele Besucher anziehen, sollen auf andere Plätze ausweichen.

