Die letzte Ulrichswoche für den Bischof

Heute Abend fängt die Bistumswallfahrt an

Mit der feierlichen Präsentation des Ulrichschreins beginnt Mittwochabend um 18 Uhr die Ulrichswoche in der Basilika St. Ulrich und Afra. Sie steht unter dem Psalmwort „Ich will hören, was Gott redet“ und bietet bis 10. Juli zahlreiche kirchliche Veranstaltungen. Für Bischof Konrad Zdarsa, der am Donnerstag, 4. Juli, das Pontifikalamt (10 Uhr) zum Fest des heiligen Ulrichs feiert, wird es die letzte Ulrichswoche sein. Am Sonntag, 7. Juli, wird er sich im Dom (15 Uhr) feierlich von der Diözese Augsburg verabschieden.

Zum Ulrichsfest singen die Domsingknaben die Große Credomesse von Wolfgang Amadé Mozart. Einige hundert junge Leute werden die Innenstadt am Ministrantentag am Samstag, 6. Juli, bevölkern, wenn sie um 10 Uhr vom Dom zur Ulrichsbasilika in Prozession ziehen. Nachmittags erreichen auch Radwallfahrer aus Dillingen, Donauwörth und Nördlingen die Basilika. Zur traditionellen Männerwallfahrt am Dienstag, 9. Juli, brechen Pilger bereits am Montagabend in Türkheim auf. Sie werden sich in den Prozessionszug um 19.30 Uhr vom Dom zu St. Ulrich und Afra einreihen. Am Mittwochmorgen (5.30 Uhr) gehen die Frauen denselben Wallfahrtsweg.

Die katholischen Schulen und die Kindertagesstätten werden am 10. Juli noch die Basilika ansteuern, bevor Stadtpfarrer Christoph Hänsler um 18 Uhr die Messe zum Abschluss feiert – gestaltet mit Anton Bruckners Te Deum vom Basilikachor. Hänsler freut sich darauf, zahlreiche Pilger in der Basilika St. Ulrich und Afra begrüßen zu dürfen. Gerade im gemeinschaftlichen und persönlichen Gebet könne wahr werden, wozu das diesjährige Motto einlädt, betont der Stadtpfarrer. (loi)

