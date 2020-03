vor 23 Min.

Die neue Luitpoldschule ist fast fertig

Über den Dächern Lechhausens haben die Handwerker ihre Arbeiten an der Feuertreppe beendet. Der Brandschutz an dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude war nur eine von vielen Aufgaben, die seit Oktober 2018 für 5,1 Millionen Euro erledigt werden konnten.

Das Lechhauser Baudenkmal wird generalsaniert und modernisiert. Investition in Millionenhöhe für Brandschutz und Aussicht bis zu den Alpen. Der Fortschritt bei der Stadtteilbücherei ist eher unauffällig.

Von Gerlinde Knoller

Einen herrlichen Blick hinaus, über die Dächer Lechhausens, hat die Klasse der Luitpold-Grundschule, deren neues Klassenzimmer unter dem Dach eingerichtet ist. Es ist großzügig angelegt, das neue Fensterband über die gesamte Wand eröffnet nicht nur eine herrliche Sicht, sondern lässt auch viel Licht in den Raum fallen. „Gefällt euch euer Klassenzimmer?“, fragte Bildungsreferent Hermann Köhler beim Rundgang durchs nahezu fertig sanierte Schulhaus.

„Ja“, antworten die Schüler, und man merkt, dass sie es ehrlich meinen. Im Zuge der Modernisierung des über hundert Jahre alten Schulhauses der Luitpold-Grundschule wurden im Dachgeschoss zwei weitere Räume als Klassenräume gewonnen – zusätzlich zu zwei bestehenden Klassenzimmern, die allerdings über neue Fensterbänder erheblich heller und freundlicher wurden und bei entsprechender Wetterlage den Blick bis zu den Alpen eröffnen.

Sanierung und Modernisierung der Luitpold-Grundschule sind nahezu abgeschlossen. Es geht dabei um den ersten Bauabschnitt im Bestandsgebäude. Derzeit werden noch die letzten Arbeiten im Trakt auf der Westseite der Schule verrichtet. „Wir sind weitgehend durch“, sagt Architekt Klaus Einfalt. Im Oktober 2018 war der Baustart des Projekts, an Pfingsten 2020 soll das Vorhaben abgeschlossen sein – so, dass die nötigen Umzüge in die sanierten Räume über die Ferien stattfinden können. Insgesamt wurden für das Projekt 5,1 Millionen Euro in die Hand genommen. Die Sanierung ist Teil des Bildungsförderungsprogramms „300 Millionen für unsere Schulen“, die bis 2030 in 70 Augsburger Schulen investiert werden sollen.

Besondere Türelemente im Inneren

Was ist alles an der Luitpoldschule geschehen? Neben den neuen Räumen im Dachgeschoss wurden – nach den Brandschutzvorschriften – ein zweiter Fluchtweg über eine Außentreppe zur Brunnenstraße hin gebaut, dazu auch ein Aufzugsbauwerk. Dieses garantiert die Barrierefreiheit. Saniert wurde auch die Außenfassade – mit neuen Fenstern, Gesimsen und Verschattungsmöglichkeiten. Auch im Inneren des Schulbaus wurden, etwa durch besondere Türelemente, Brandschutzvorkehrungen getroffen. Besondere Akustikelemente in den Klassenzimmern wurden an den Decken angebracht, und es wurden auch die baulichen Voraussetzungen für die Digitalisierung der Klassenzimmer geschaffen. Dazu gehören ein guter Internetzugang für den Einsatz von Beamer und Laptop im Unterricht oder die Einrichtung von digitalen Lernarbeitsplätzen. Saniert wurde zudem der in der benachbarten und bereits vor einigen Jahren renovierten Turnhalle untergebrachte Fachraum für Werken.

Anstelle des bestehenden Schulpavillons in einem Nebengebäude soll in einem zweiten Bauabschnitt ein moderner Erweiterungsbau entstehen. Er soll künftig zusätzliche Klassenzimmer plus Mensa und Leseinsel beherbergen – notwendig ist er vor allem für den schulischen Ganztag. Ein Baubeginn steht noch nicht fest – erste Planungen aber laufen. Derzeit besuchen rund 330 Schüler/innen in 16 Klassen die Luitpoldschule.

Bücherei entwickelt sich im Verborgenen

Bei einem weiteren Bauprojekt in Lechhausen ist von außen noch relativ wenig zu sehen. Es geht um die Stadtteilbücherei, die aus dem Hinterhof an der Blücherstraße 1 nahe der Schlössle- Kreuzung, gut sichtbar und ums Dreifache vergrößert, nach vorne in Anbau umziehen soll. Ein Besuch auf der Baustelle im Inneren mit Architekt Wolfgang Walcher zeigt, dass der Ausbau gut vorankommt.

Auf einem Plan, der wie ein raffiniertes Karo aussieht, zeigt Walcher die größte Herausforderung bei diesem Projekt: Den Einbau der für eine Bücherei so aufwendigen Elektro-, Lüftungs- und Kühlungstechnik in ein bestehendes Gebäude. Die Fertigstellung der neuen Stadtteilbücherei ist Ende Juni dieses Jahres geplant, nach einem internen Probebetrieb soll sie ab August in Betrieb gehen. Besonderheiten der Bücherei auf zwei Ebenen sollen unter anderem eine 24-Stunden-Buchrückgabe sein, ein Lesecafé – und vor allem für Kinder und Jugendliche viele Möglichkeiten, sich mit Medien vertraut zu machen.

Themen folgen