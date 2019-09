vor 21 Min.

Die neue Turnhalle am Roten Tor wird bald eingeweiht

Die neue Turnhalle an der Rote-Tor-Grundschule wird am 7. Oktober offiziell eingeweiht.

Die Stadt Augsburg listet zum Schulstart auf, an welchen Einrichtungen Arbeiten vor dem Abschluss stehen oder bald beginnen. Millionen werden investiert.

Die Ferien sind vorbei, der Schulalltag läuft wieder. In einigen Augsburger Schulen wird sich die Situation für Schüler bereits bald verbessern. Die Stadt investiert in Bildung. Anlässlich des Schulstarts listet die Stadt auf, an welchen Einrichtungen große Arbeiten abgeschlossen werden und wo Neues angepackt wird.

Rote-Tor-Grundschule Die neue Turnhalle ist fertig. Am 7. Oktober wird sie eingeweiht. Sie ersetzt die alte, nicht mehr sanierungsfähige Sportstätte. Zudem hat die Schule am Roten Tor nun auch eine neue Mensa. Sie war für die Mittagsversorgung an der Ganztagsschule notwendig geworden. Neben der Mensa ist die Aula, die auch als Pausenhalle genutzt werden kann. Insgesamt wurden sieben Millionen Euro investiert.

Werner-Egk-Grundschule Dei Schule in Oberhausen, die zuletzt wegen des Namens in den Schlagzeilen gestanden war, bekommt eine neue Mensa. Drei Millionen Euro wurden in den Ausbau der Ganztagsbetreuung investiert. Die Schulmensa und zwei Räume sind jetzt in Betrieb. Zudem laufen die Vorplanungen für die bauliche Ertüchtigung des Schulhauses sowie eine Erweiterung um drei Unterrichtsräume. Dafür werden 7,6 Millionen Euro benötigt. Baubeginn ist im Jahr 2020.

Martinsschule Die Schule in Oberhausen bekommt ein neues Dach. Bis Jahresende laufen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude. Hinzu kommt die Erneuerung des Daches. 880000 Euro fallen an Kosten an. durchgeführt.

Maria-Theresia-Gymnasium Am städtischen Gymnasium stehen Sanierungsarbeiten vor dem Abschluss. An der Schule wurden die Fenster der Westfassade für 740000 Euro erneuert.

Hans-Adlhoch-Schule Die Gesamtsanierung der Hans-Adlhoch-Grund- und Mittelschule in Pfersee ist ebenfalls bald abgeschlossen. Lediglich der Fluchtturm und die Außenanlagen fehlen noch. Der Einweihungstermin ist zum Jahresbeginn 2020 angesetzt. Für die Arbeiten 8,65 Millionen Euro investiert.

FOS/BOS/RWS Bei einem Runden Tisch mit Vertretern des Bau- und Schulreferats sowie Schülern wurde kurzfristig eine Teil-Sanierung der WC-Anlagen samt Fugenerneuerung und Malerarbeiten zugesagt. Die kurzfristige Maßnahme für knapp 4500 Euro ist zwischenzeitlich umgesetzt.

Löweneck-Schule Anfang Februar beginnt die Gesamtsanierung der Löweneck-Grund- und Mittelschule begonnen. Für die Rundum-Ertüchtigung des Schulhauses sind 16 Millionen Euro vorgesehen. Sie soll bis 2022 abgeschlossen sein.

Grundschule Hammerschmiede Es geht um die Erneuerung des Brandschutzes an der Grundschule. Ein halbe Million Euro wird ausgegeben, teilt die Stadt mit. (möh)

