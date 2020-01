vor 18 Min.

Die nördliche Annastraße hat Potenzial

Leer stehende Geschäfte wirken sich in vielerlei Hinsicht negativ aus. Lange war das auch in einem Teil der Annastraße so. Was sich nun zum Besseren wendet.

Von Andrea Wenzel

Der nördliche Teil der Annastraße steht schon länger in der Diskussion. Es gäbe zu viele Leerstände an markanten Stellen und es fehle ein Geschäft mit Magnetwirkung, heißt es immer wieder. Das halte Besucher davon ab, diesen Teil der Fußgängerzone zu besuchen. Im Sommer gipfelte für viele die Situation darin, dass mit dem Rückzug von Esprit, dem direkt gegenüber liegenden leeren Woolworth-Gebäude und der Baustelle rund um den Weißen Hasen die Annastraße quasi in zwei Teile zerschnitten wurde. Mittlerweile hat sich die Lage zum Glück entspannt. Die Esprit-Flächen konnten nun endgültig neu vermietet werden, die Baustelle beim Weißen Hasen wird kleiner und VR Bank und FCA haben ihre Shops bereits eröffnet.

Wenn nun auch das Attinger-Haus bis Ende des Jahres neu bespielt wird, sind – abgesehen vom Woolworth-Gebäude – die markantesten Leerstände neu besetzt. Mit der Modemarke Nile, dem Bäcker Cumpanum, dem Coffee Fellows und dem Übergang zur neu gestalteten Steingasse ergibt sich auch im hinteren Teil der Annastraße damit so langsam ein rundes Bild mit durchaus wertigen Geschäften. Die Betonung liegt allerdings auf langsam – für manche zu langsam, wie das Beispiel des Taschenladens Obag zeigt. Auch andere Händler berichten, dass es ein hartes Stück Arbeit sei, sich am Standort zu halten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und mühsam entwickelt sich auch der nördliche Teil der Annastraße. All den Händlern möchte man daher am liebsten zurufen: Haltet durch, denn es braucht Konstanz. Nur wo gute Läden sind, siedeln sich auch neue an. Und geht der aktuelle Plan auf, hat auch dieser Teil der Straße Potenzial.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Laden für Luxusmode zieht in frühere Esprit-Filiale

Themen folgen