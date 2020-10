18:00 Uhr

Die verschärfte Maskenpflicht in Augsburg sorgt schon jetzt für Ärger

Am Freitagabend werden in Augsburg strengere Corona-Maßnahmen wirksam. Auch an Orten wie dem Flößerpark in Lechhausen gilt dann die Maskenpflicht.

Plus Dass die Spazierwege an Lech und Wertach von der Maskenpflicht betroffen sind, verstehen viele Bürger nicht. Gesundheitsreferent Erben erläutert die Beweggründe der Stadt Augsburg.

Wer in Augsburg unterwegs ist, sollte nicht mehr ohne Maske sein. Ab Freitagabend, 21 Uhr, gelten verschärfte Regelungen. Die Zahl der Plätze und Straßenzüge, in denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht ist, wurde von der Stadt Augsburg massiv ausgeweitet. Dies gilt auch für stärker frequentierte Orte in den Stadtteilen, zum Beispiel für sämtliche Spielplätze. Vorher konzentrierte sich die Maskenpflicht nur auf weite Teile der Innenstadt. Durchgreifen will die Stadt auch an beliebten Ausflugszielen. Für große Teile der Spazierwege an Lech und Wertach gilt deshalb ebenfalls eine Maskenpflicht. Wer gegen die Auflagen verstößt, dem droht ein Bußgeld von 250 Euro.

Die Stadt hat die Regeln verschärft, da die Zahl der Corona-Neuinfektionen kontinuierlich angestiegen ist. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 121 neue Covid-19-Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden 747 Neuinfektionen gemeldet. Das entspricht aktuell etwa 250,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 2676 Infektionen bestätigt. 20 Personen sind bis an oder mit der Virusinfektion gestorben.

Die Stadt Augsburg zieht den Lockdown vor

Die Stadt Augsburg hat den Lockdown als Reaktion auf die steigende Zahl von Corona-Patienten vorgezogen. Es gehe jetzt vor allem darum, die sozialen Kontakte stark zu reduzieren, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Gleichzeitig sollen an Orten, wo sich normalerweise viele Menschen begegnen, die Schutzmaßnahmen erhöht werden. "Wir haben uns an den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung orientiert", sagt Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Ausgewählt wurden nach seiner Aussage Orte mit einem hohen Besucheraufkommen sowie Knotenpunkte mit zahlreichen Pendlern wie Berufstätigen, Schülern und Auszubildenden oder Kunden. Dazu gehört unter anderem der Straßenzug in Lechhausen von der Neuburger Straße bis zum Schlössle. Erben sagt, dass auch die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsgeschehen und zu Orten und Bedingungen, an denen die Gefahr einer Covid-19-Infektion höher ist, berücksichtigt wurden.

Schon unmittelbar nach der Bekanntgabe der Stadt, wo die verschärfte Maskenpflicht gilt, regte sich Protest von Bürgern. Unverständnis herrscht vor allem darüber, dass an Spazierwegen beidseits von Lech und Wertach eine Maske vorgeschrieben ist. Erben verteidigt das Vorgehen: "Vor allem an sonnigen Tagen nutzen viele Augsburger, aber auch Bürger aus den Nachbarlandkreisen die idyllischen Naherholungsgebiete an Lech und Wertach. Das heißt, es kommt zu einem hohen Aufkommen und Zusammenkommen von Menschen." Nicht nur Spaziergänger seien unterwegs, auch Radfahrer kämen hinzu. Erben: "Daher musste auch in diesem Bereich eine Maskenpflicht angeordnet werden." Jogger müssten keine Maske tragen, Radfahrer auch nicht.

Spazierengehen an der frischen Luft tut gut, das Tragen einer Maske ist allerdings kein Vergnügen. So ist die allgemeine Einschätzung. Erben behauptet, dass die Stadt mit der Maskenpflicht an Lech und Wertach nicht über das Ziel hinausschieße. Die Verhältnismäßigkeit bleibe gewahrt: "Wie erwähnt, kommt es hier zeitweise zu einem genauso hohen Aufkommen an Personen wie in der Innenstadt. Die Maßnahme hat also dieselben Grundlagen."

Hinweisschilder zur Maskenpflicht werden jetzt aufgestellt

In ersten Reaktionen von Bürgern heißt es, dass mit einer Maskenpflicht an Lech und Wertach die Akzeptanz von Corona-Auflagen buchstäblich unterlaufen werde. Erben sieht die Dinge anders: "Die Akzeptanz der Maßnahmen wird dann meiner Meinung nach reduziert, wenn wir sie nicht erklären und sie mit unterschiedlichem Maß angewandt werden. Beides ist hier nicht der Fall." Daher werden nun zeitig die Hinweisschilder an Lech und Wertach aufgestellt.

Wer zuletzt in der Innenstadt unterwegs gewesen ist, kennt das Szenario. An vielen Zugangswegen in Richtung Rathausplatz hängen Hinweiszettel, die über das notwendige Tragen einer Maske informieren. Diese Hinweise sollen nun auch an allen Orten aufgehängt werden, an denen die Maskenpflicht neuerdings gilt. Ob dies überall bereits am Samstag geschieht, ist fraglich. Erben sagt: "Sie werden so schnell wie möglich montiert".

Erfahrungen der jüngsten Zeit in der Innenstadt zeigten, dass sich fast alle Passanten an die Maskenpflicht gehalten haben. Polizei und städtischer Ordnungsdienst haben dies bei Kontrollen festgestellt. Dabei wird es bleiben, wenn nun der Einzugsbereich der Maskenpflicht vergrößert wird. Dass die Zahl der Kontrolleure aufgestockt wird, ist nicht zu erwarten. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagt: "Es geht auch um die Selbstverantwortung der Bürger." Er könne nur appellieren, dass sich die Menschen an die Auflagen hielten.

Strengere Maskenpflicht in Augsburg führt zu Verwirrungen

Gerade in der Startphase der erweiterten Maskenpflicht, die erst am Donnerstagabend von der Stadt verkündet wurde, dürfte es einige Verwirrung geben. Wer in einem Bereich mit Maskenpflicht ohne Maske angetroffen wird, muss deswegen nicht gleich mit einer Strafe rechnen. Wie anfangs in der Innenstadt werden die Passanten von den Kontrolleuren erst aufgeklärt. Wer sich komplett uneinsichtig zeigt, für den wird es teuer. 250 Euro wären in diesem Fall fällig. Gesundheitsreferent Erben: "Die Stadt Augsburg wendet den Bußgeldkatalog der Staatsregierung an".

In der Stadtratssitzung am Donnerstag war die erweiterte Maskenpflicht ebenfalls Thema. "Die einzelnen Straßennamen kann sich ja kein Mensch merken. Das ist realitätsfern", sagte Stadtrat Peter Hummel (FW). Er stellte eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit im ganzen Stadtgebiet zur Diskussion.

Hummel: Das Problem sind nicht die Hauptstraßen

Die werde womöglich auch das Bewusstsein für die Pandemie schärfen, so Hummel. "Auf den Gehwegen in der Friedberger Straße beispielsweise ist genügend Platz. Eng wird es doch in den Seitenstraßen mit schmalen Gehwegen. Die jetzige Beschränkung ist absurd." Seine Fraktionskollegin in der Bürgerlichen Fraktion, Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg), sagte, die beschränkte Maskenpflicht provoziere Ausweicheffekte. Wenn am Kuhsee Maskenpflicht herrsche, würden Spaziergänger in den Siebentischwald oder die Westlichen Wälder ausweichen, und zwar ohne Maske. Damit sei nichts gewonnen.

Die verschärfte Maskenpflicht in Augsburg stößt bei einigen Menschen auf Unverständnis. Gerade der Nutzen in weniger überlaufenen Gegenden bietet Diskussionsstoff. Bild: Tanja Ferrari (Symbolfoto)

Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) entgegnete, eine Maskenpflicht müsse verhältnismäßig sein. Sie fürs ganze Stadtgebiet auszusprechen, erfülle diese Vorgabe aus seiner Sicht nicht. Unterstützung kam von Raphael Brandmiller (Generation Aux). "Wenn man Maßnahmen trifft, müssen sie nachvollziehbar sein, sonst finden sie keine Akzeptanz. Und eine generelle Maskenpflicht für Straßen, die völlig leer sind, ist nicht nachvollziehbar", so Brandmiller.

