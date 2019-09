26.09.2019

Die wechselhafte Geschichte des Jakobsplatzes

Der heute so romantisch anmutende Platz hat eine anrüchige Vergangenheit: Als es die Innenstadtbewohner nicht mehr aushielten, wurde dorthin der Schweinemarkt verlegt – bis 1864

Von Franz Häussler

„Saumarkt“ hieß über Jahrhunderte in Augsburg der Schweinemarkt. Der ist ab 1276 in der Stadtmitte auf dem heutigen Obstmarkt zwischen dem Hohen Weg und dem Kesselmarkt nachweisbar. Ab 1448 verdrängte man das viel Dreck hinterlassende Borstenvieh aus der Stadtmitte: Der Saumarkt wurde in die Jakobervorstadt verbannt. Dort gab es nahe der Jakobskirche eine freie Fläche, die sich als Marktplatz geradezu anbot.

Bei der Marktumsiedlung anno 1448 gab es die Fuggerei noch nicht. Sie wurde erst 1523 vollendet. Es könnte sein, dass sich die Fuggereibewohner über den Gestank beschwerten, denn anno 1559 folgte die Verlegung des Saumarkts vor das Vogeltor. Der Markt außerhalb der Befestigung bewährte sich offenbar nicht. So wurde die Bäckergasse für ein paar Jahre zum Saumarkt. Dann durften die Bauern und Händler wieder auf dem Platz zwischen Fuggerei und Kappeneck den Saumarkt abhalten - und zwar bis 1864.

Der Dreiecksplatz, von dem zwei Tore in die Fuggerei führen, trug also zu Recht den Namen „Saumarkt“ als amtliche Bezeichnung. Anfang des 19. Jahrhunderts wollte man in der Jakobervorstadt das Schweinemarkt-Image loswerden. Beim wöchentlichen Markttag wurden durchschnittlich 80 Schlachtschweine auf den Saumarkt gefahren oder getrieben. Dazu kamen Zuchtferkel und Spanferkel. Der Fuhrwerksstau war vorprogrammiert, und es herrschte eine ländliche Atmosphäre zwischen Kappeneck, Fuggerei und Jakobskirche.

Es dauerte jedoch lange, bis die schon 1815 ernsthaft angestrebte Verlegung des Saumarkts Wirklichkeit wurde. Er fand 1855 noch immer bei der Fuggerei statt! Die Marktstatistik verzeichnet in diesem Jahr 4140 verkaufte Schlachtschweine. Erst mit der Zusammenfassung sämtlicher Augsburger Viehmärkte im Jahre 1864 auf einem neuen Marktgelände beim Hauptbahnhof endete der Saumarkt in der Jakobervorstadt.

Nun wollten die Anlieger möglichst bald auch den anrüchigen Namen „Saumarkt“ aus ihrer Anschrift loswerden. Sie mussten sich jedoch 13 Jahre gedulden: Erst 1877 folgte die amtliche Umbenennung in Jakobsplatz. 1878 findet sich der „Jakobs-Platz“ erstmals im Adressbuch. Fünf Jahre später, am 23. September 1883, wurde in der Zeitung die Verlegung der Dult von der Maximilianstraße in die Jakobervorstadt bekannt gemacht. „Die Buden stehen von der Kirche bis zum Tor sowie auf dem ehemaligen Saumarkt, jetzigen Jakobsplatz“, heißt es in der Meldung. In die Jakober Kirchweih war der Jakobsplatz schon seit Jahrhunderten einbezogen.

Ab 1888 stand für Kirchweih und Dult etwas weniger Fläche auf dem Jakobsplatz zur Verfügung: In diesem Jahr wurde dort der Neptunbrunnen aufgebaut. Er stand bis 1885 auf dem Fischmarkt zwischen Rathaus und der Kirche St. Peter. Vor dem Bau des städtischen Verwaltungsgebäudes an der Ostseite des Fischmarktes musste der Neptunbrunnen verschwinden. Wohin damit? Auf den Jakobsplatz, lautete 1888 der Beschluss. Dort steht Neptun seither, ursprünglich auf einem hohen Gusseisenpodest in einem eisernen Brunnenbecken. Diese Säule wurde 1921 gegen einen Steinsockel getauscht. Dieser Sockel war ab 7. Juli 1942 leer: Neptun verbrachte einige Jahre in bombensicherer Verwahrung!

1978 stand eine komplette Brunnenerneuerung an. Das Steinmaterial war marode geworden. Um größeren Abstand zu Autos zu gewährleisten, umschließt seither eine eiserne Umzäunung den Brunnen weiträumig. Vier Ahornbäume sorgen für beschattete Sitzplätze. Darüber hinweg schaut der Meeresgott Neptun - doch er ist nicht mehr „echt“. Das 1536 gegossene Original wanderte nach einer Restaurierung 2006 ins Maximilianmuseum. Auf dem Sockel im Brunnenbecken steht ein originalgetreuer Abguss.

Die Erinnerung daran, dass auf dem Jakobsplatz jahrhundertelang der Schweinemarkt stattfand und der Bereich offiziell auch „Saumarkt“ hieß, ist nicht völlig gelöscht. In der Fuggerei gibt es noch immer eine Saugasse. Sie führt zu dem Tor, das sich zum einstigen Saumarkt öffnet.

