vor 18 Min.

Die zugemauerte Tiefgarage: Was ist da los?

Autofahrer mögen sich wundern: Die Tiefgarage an der Stadtmetzg ist teils zugemauert. Ganz gesperrt ist sie aber nicht.

Von Michael Hörmann

Die Stadtmetzg in Augsburg ist eine kleine öffentliche Tiefgarage. Normalerweise. Gegenwärtig ist die Zufahrt für Autofahrer aber nicht möglich. Eine Mauer verhindert Ein- und Ausfahren. Die Besonderheit daran: Allerdings ist dieses Mauerwerk nur für einen Teilbereich der Garage gedacht. Die Zufahrt zur privaten Garage, die direkt neben der versperrten Zufahrt liegt, ist weiterhin möglich.

Die Arbeiten an der Brücke beginnen am 1. April

Grund für die Sperrung der öffentlichen Tiefgarage sind Sanierungsarbeiten an der Brücke beim Leonhardsberg. Schon im Jahr 2017 hatte die Stadt den ersten Teil der Arbeiten erledigt, jetzt steht der zweite Teil an. Die Vorarbeiten laufen seit Längerem. Am 1. April beginnen dann die Arbeiten. In der Bauzeit steht nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Die Mauer vor der öffentlichen Tiefgarage sei als Schutz gedacht, heißt es beim Tiefbauamt. Hier gehe es um Lärm- und Schmutzbelästigung durch die Sanierung der Brücke am Leonhardsbergs.

Die Tiefgarage „Hinter der Metzg“ liegt unterhalb des Leonhardsbergs. Es gibt 112 Dauerstellplätze, die an Anwohner und Gewerbetreibende vermietet sind. Hinzu kommen 30 öffentliche Plätze für Kurzzeitparker.

Die öffentliche Tiefgarage ist voraussichtlich bis Ende Oktober 2019 gesperrt, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

