vor 55 Min.

Dieb entwendet Geld aus Opferstock

In einer Kirche in Lechhausen ist erneut der Opferstock aufgebrochen worden.

Ein Unbekannter hat sich an einem Opferstock in der Kirche Unsere Liebe Frau bedient. Es ist nicht der erste Vorfall.

Bereits am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter den Opferstock in der Kirche Unsere Liebe Frau in Lechhausen aufgebrochen. Es muss zwischen zehn Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags passiert sein. Laut Polizei passierte dies zum wiederholten Mal.

Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, der vermutete Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)