Dieb klaut Rentnerin Geldbeutel in Supermarkt in Augsburger Innenstadt

Eine ältere Frau ist während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Augsburger Innenstadt bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Ina Marks

Die Rentnerin war am Montagvormittag zwischen elf und zwölf Uhr in einem Discounter in der Reichenberger Straße beim Einkaufen. Wie sie der Polizei mitteilte, wurde ihr dort der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die ältere Dame hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Ein unbekannter Täter muss in einem unbeobachteten Moment zugeschlagen haben.

Die Polizei warnt davor, Handtaschen und Einkaufstüten unbeobachtet in Einkaufswagen zu lassen. Geldbörsen sollten am besten in verschlossenen Jacken-Innentaschen nah am Körper aufbewahrt werden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

