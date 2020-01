11:41 Uhr

Dieb lässt E-Scooter in Lkw verschwinden

Einen scheinbar herrenlosen E-Roller hat ein Mann in seinen Lkw geladen.

Mit seinem Ortungsgerät ist der Servicetechniker eines Verleihs einem gestohlenen E-Scooter auf die Spur gekommen.

Von Fridtjof Atterdal

Im Laderaum eines Lkw hat der für die Wartung von E-Scootern beauftragte Kurierfahrer ein Gerät seiner Firma geortet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Fehlen eines E-Scooters festgestellt und die Spur bis zu einem Hinterhof in der Proviantbachstraße verfogt, wo ein Lkw parkte. Im Laderaum des Lkw konnte der E-Scooter geortet und schließlich aufgefunden werden.

Der 34-jährige Lkw-Fahrer war offenbar davon ausgegangen, dass der E-Scooter nicht mehr zu gebrauchen sei und lud ihn deshalb in seinen Lkw. Da der 34-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die zuständige Staatsanwältin eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich an. Der Lkw-Fahrer wurde nach erfolgter Anzeigenaufnahme wegen des Diebstahls vor Ort entlassen.

Themen folgen