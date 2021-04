Dieb schubst in Augsburger Supermarkt Verkäuferin weg und flüchtet

Die Polizei sucht einen Mann, der aus einem Supermarkt in Augsburg-Göggingen Spirituosen gestohlen hat. Als er ertappt wurde, soll er rabiat vorgegangen sein.

Zu einem Diebstahl ist es am Dienstag in einem Supermarkt in der Gögginger Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Verkäuferin in dem Markt, der sich auf Höhe der 110er-Hausnummern befindet, einen Mann, wie dieser Spirituosen in seine Tasche steckte. Als der Mann den Laden verlassen wollte ohne für die Ware zu zahlen, wurde er von der Verkäuferin angesprochen. „Der Mann reagierte darauf sehr aggressiv und schubste die Verkäuferin weg, als diese sich ihm in den Weg stellte und versuchte, ihn festzuhalten“, berichtet die Polizei.

Der Mann rannte in Richtung Bergstraße davon, die Polizei konnte ihn nicht mehr antreffen. Der Mann wurde durch die Zeugin wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 Jahre alt, hat west- bzw. nordeuropäisches Aussehen, ist schlank und trägt die Haare nackenlang. Er trug den Angaben zufolge abgetragene, ungepflegte Kleidung, darunter einen grünen Parka und ein Cappy. Er führte eine grüne Umhängetasche mit sich. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-2710. (jaka)