vor 16 Min.

Dieb stiehlt Handtasche aus einem Einkaufswagen

Eine 30-jährige Kundin wird in einem Einkaufsmarkt bestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ein Handtaschen-Dieb hat in einem Supermarkt in der Haunstetter Straße zugeschlagen: Der bislang unbekannte Täter hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Discounter die Handtasche einer 30-Jährigen mitgehen lassen. Die Besitzerin der Tasche hat erst an der Kasse gemerkt, dass diese nicht mehr am Einkaufswagen hängt. Bei einer anschließenden Suche im Laden konnte die Handtasche nicht gefunden werden, weshalb die Polizei von einem Diebstahl ausgeht. Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (cafe)

