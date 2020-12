vor 33 Min.

Diebe schlagen zu: Mehrere Reifen-Komplettsätze gestohlen

Der Schaden eines Diebstahls bei einem Autohändler in Augsburg liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr, sind aus einem Container eines Autohändlers in der Bürgermeister-Wegele-Straße mehrere Sätze Kompletträder gestohlen worden. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich, so die Polizei.

Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

