15:53 Uhr

Diebe schrauben in Augsburg zahlreiche Autoantennen ab

Abgeschraubte Autoantennen beschäftigten die Polizei in der Nacht auf Samstag in Oberhausen.

21 geparkte Fahrzeuge waren in Oberhausen in der Nacht auf Samstag betroffen. Die Polizei ermittelt.

Vermutlich zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Samstag zwischen 0.20 und 0.45 Uhr in Oberhausen an 21 Autos die Antennen abgeschraubt und mitgenommen. Die Autos standen in der Eschenhof-, Augusta- und Oettinger Straße. Die Polizei geht von zwei Tätern zwischen 20 und 25 Jahren aus. Einer soll um die 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren sein, einer soll eine etwas kräftigere Statur haben. Laut Zeugen waren die Männer im Anschluss in einem Schnellimbiss in der Donauwörther Straße. Als die Polizei dort vorfuhr, waren sie aber bereits verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2510. Dort können sich auch weitere Geschädigte melden. (skro)

