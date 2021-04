Diebe stehlen einen Gasgrill aus einem Garten in Lechhausen

Unbekannte haben am Wochenende in Augsburg-Lechhausen einen hochwertigen Gasgrill gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, haben offenbar mehrere Täter in der Schenkendorfstraße auf Höhe der 10er-Hausnummern einen hochwertigen Gasgrill der Marke Rösle gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um ein Modell Videro in Schwarz. Der Gasgrill befand sich in einem mit einem etwa ein Meter hohen Gartenzaun umzäunten Bereich und wurde von dort gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)