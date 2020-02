vor 50 Min.

Diese Faschingspaare läuten die Zielgerade ein

Endspurt heißt es nun auch für die Augsburger Vereine. Welche Veranstaltungen noch geboten sind, wer sich am Faschingstreiben auf dem Rathausplatz beteiligt und was die Höhepunkte der bisherigen Saison waren

Von Miriam Zissler

Der Augsburger Carnevals Verein (ACV) machte den Anfang: Im Januar stellte der Verein seinen Hofstaat im Unteren Fletz des Rathauses vor. Während sich die Perlachia laut einem Eintrag auf ihrer Homepage neu aufstellen will und dafür Interessierte sucht, gehen die anderen Augsburger Faschingsgesellschaften jetzt in den Endspurt. Ein Überblick.

lAugspurgia Der jüngste Augsburger Faschingsverein hat in den vergangenen zehn Jahren bereits viele Fans gewonnen. Präsidentin Lilly Engelmeier ist mit der Saison sehr zufrieden. „Der Höhepunkt war unser Gardetreffen, das wir im Pfarrheim von St. Georg veranstaltet haben. Das war sehr gut besucht“, sagt sie. Das ist aber nicht alles: In den kommenden zwei Wochen stehen bei der Augspurgia noch Kinderbälle auf dem Programm. Die Mitglieder veranstalten am Samstag, 22. Februar, einen Kinderball in Stadtbergen und am Sonntag, 23. Februar, einen Kinderball in Stadtbergen und einen im Hotel Drei Mohren (weitere Infos: www.augspurgia.de). Am Höhepunkt des diesjährigen Faschings gibt es für die Aktiven kein Verschnaufen mehr.

Als Mitglieder der Interessengemeinschaft „Under oiner Kapp“ werden sie sich wie in den vergangenen Jahren auch am Programm des Faschingstreibens auf dem Rathausplatz beteiligen. Es findet von 22. Februar bis einschließlich 25. Februar täglich von 12 bis 19 Uhr statt. „Wir sind mit unseren beiden Mannschaften vor Ort. Natürlich wird unser Prinzenpaar Nathalie und Jakob auch dort sein“, erzählt Lilly Engelmeier.

lFFC Die aktiven Mitglieder des Faschings- und Freizeitclubs Augsburg (www.augsburger-fasching.de) haben schon zahlreiche Termine hinter sich. Für die diesjährige Prinzessin Sarah Papritz war ein Auftritt bei der Deubachia in Gessertshausen der bisherige Höhepunkt dieser Saison. „Das Publikum war so toll. Bei dem Applaus haben wir Gänsehaut bekommen. Das war einfach cool“, sagt sie. Seit 20 Jahren ist sie im Fasching aktiv, seit vier Jahren beim FFC. Fasching macht der 28-Jährigen einfach Spaß. Anstrengend findet sie diese fünfte Saison nicht. „Auch als Prinzessin ist es nicht so stressig wie gedacht. Daneben bin ich auch noch Trainerin und koordiniere unsere Auftritte“, berichtet sie. „Ab Faschingsdonnerstag habe ich aber Urlaub genommen. Der geht bis einschließlich Aschermittwoch. Da muss ich mich dann noch ein bisschen erholen.“

Denn auch im Endspurt geben sie nochmals alles: Der FFC ist neben der Augspurgia, dem Carneval Club Königsbrunn Fantasia, der Gersthofer Lechana und der Neusässer Narrneusia ebenfalls beim Faschingstreiben auf dem Rathausplatz mit von der Partie. Daneben gibt es noch eigene Veranstaltungen: Am Montag, 24. Februar, findet der Showabend im „Neuen Hubertushof“ in der Firnhaberau statt. Los geht es um 20 Uhr. Der Kehraus steigt amDienstag, 25. Februar. Beginn 19.30 Uhr.

lHollaria Mit ihrer Faschingsgala startet die Faschingsgesellschaft Hollaria traditionell in die Zielgerade der fünften Jahreszeit. Sie findet am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Kongress am Park statt. In diesem Jahr haben die Organisatoren die Gala neu konzipiert. „So wollen wir Augsburger ansprechen, die keinen klassischen Galaball besuchen wollen“, sagt Pressesprecher Michael Wagner. Neben dem Tanzabend im Hauptsaal, zu der die Gäste im Galaoutfit oder im Faschingskostüm kommen, wird es erstmals eine Headphoneparty im Foyer und eine Bad Taste Party in einem weiteren Saal geben. Um Mitternacht erwartet die Gäste ein Auftritt der deutschen Musikgruppe „Dorfrocker“ (weitere Infos unter: www.hollaria.de). Im Hauptsaal werden die aktiven Mitglieder den Gästen ihr aktuelles Programm zeigen – dieses Jahr unter dem Motto „Meeresklänge“. 65 Tänzer werden samt ihren Helfern aus unter anderem Technik, Kostüm-Team und Präsidium auch in dieser Saison wieder rund 120 Auftritte stemmen. Das Prinzenpaar Theresa Brem, 29, und Max Bichler, 26, freut sich auf den Galaball, den „Höhepunkt“ ihrer Saison. Seit neun Jahren tanzt Prinzessin Theresa II. in der Garde. Im wahren Leben habe sie nun ihren Prinz gefunden und erlebt nun gemeinsam mit ihm die aufregende Zeit als Prinzenpaar. „Dafür haben wir seit vergangenen Mai zwei- bis dreimal die Woche geprobt“, sagt er. Neben dem Gustl-Merkle-Ball im Kongress am Park gibt es noch weitere Gelegenheiten, einen Auftritt der Hollaria zu sehen. Die Faschingsgesellschaft wird mit zahlreichen Gästen wie in den vergangenen Jahren auch das faschingsbegeisterte Publikum in der City-Galerie unterhalten. Dort sorgen sie am Faschingssamstag, 22. Februar, Rosenmontag, 24. Februar, und Faschingsdienstag, 25. Februar, für Programm. Am Faschingsdienstag feiert die Hollaria dann am Abend ihren Kehraus im Hotel Alpenhof.

