Diese Menschen halten den Augsburger Stadtmarkt am Laufen

Plus Dass der Stadtmarkt in Augsburg kein Selbstläufer ist, wird leicht vergessen. Es sind nicht nur die Händler, die die einzigartige Atmosphäre ausmachen.

Von Lisa Gilz

Hans Cieslik arbeitet seit 29 Jahren als Hofarbeiter auf dem Stadtmarkt und sorgt täglich für Ordnung und Sauberkeit. Mit seinen drei Kollegen steht er meist schon um fünf Uhr auf dem Stadtmarkt, besonders während der Pandemie plant die Gruppe vor der Öffnung viel Zeit ein, denn es muss alles desinfiziert werden. "Verschlafen hat dabei von den vieren noch keiner", lobt Marktamtsleiter Werner Kaufmann. Auch im Winter nicht, wenn sie auch schon mal um drei auf dem Stadtmarkt stehen, um Schnee zu räumen. Die Aufgaben der Hofarbeiter sind vielfältig, sie wechseln Glühbirnen, fahren den Biomüll weg, kontrollieren Kühlräume und halten die Wege frei. Alles, damit der Stadtmarkt funktioniert." Jeder Tag ist anders, und am meisten schätze ich das familiäre Gefühl, auch unter Kollegen", erklärt Cieslik.

25 Bilder 90 Jahre: Die Geschichte des Augsburger Stadtmarktes in Bildern

Am schönsten sei der Moment, wenn sie morgens oder abends ganz allein auf dem Markt sind, vor allem im Sommer. "Dann kann man schon mal eine Stunde nur dasitzen." Auch um die neue Brunnenabdeckung samt Beleuchtung zu beobachten. Im Kontrast dazu vermissen die Hofarbeiter die Stadtmarktfeste, denn das Beisammensein und den Trubel mögen sie genauso wie die Ruhe, selbst wenn sie arbeiten müssen. Über verlängerte Öffnungszeiten am Samstag würde sich allerdings keiner der Hofarbeiter freuen, denn alle sind leidenschaftliche Fußballfans, und Samstag ist eben Spieltag. Privat gehen sie gerne auch auf dem Stadtmarkt essen oder einen Kaffee trinken. Cieslik hat dabei einen Lieblingsstand: In der Fleischhalle bietet Familie Gawlitza Spezialitäten aus Oberschlesien an. Cieslik kennt den Besitzer seit seiner Kindheit, er ist selbst Oberschlesier.

Er möchte solange es geht auf dem Augsburger Stadtmarkt arbeiten

Auch Johann Kramer ist Teil des gut funktionierenden Stadtmarkts. Für ihn wurde sogar eine Stelle geschaffen. Der 62-Jährige ist der Grillmeister bei Fisch und Feinkost Schwingenstein und arbeitet fünf Jahre am Wochenende dort. Vorher wurde der Fisch drinnen gegrillt, aber als Kramer in Frührente ging, schaffte sein Bekannter Markus Häcker einen neuen Job in seinem Geschäft.

Johann Kramer, der Fisch-Grillmeister vom Stadtmarkt von Fisch & Feinkost Schwingenstein Bild: Klaus Rainer Krieger

Der kleine Grillstand, der sich vor dem Laden befindet, wurde 2015 eingerichtet, seitdem steht Kramer immer freitags und samstags als Grillmeister dort. Für ihn ist die Arbeit unter freiem Himmel das Beste. "Ich liebe es, draußen zu arbeiten, und mich machts' natürlich auch glücklich, wenn ich sehe, dass es den Leuten schmeckt." Er kocht auch zu Hause gerne, aber als er coronabedingt eine Zeit lang nicht arbeiten gehen konnte, "ging mir das schon ab". Auf die Frage, wie lange er den Job machen wolle, hat der Grillmeister gleich eine Antwort: "Solange es geht. Solange die mich hier wollen, so lange möchte ich es nicht missen." Er schätzt den persönlichen Umgang mit den Kunden, aber auch den, den er als Einkäufer mit Händlern auf dem Markt hat.

Ohne die Stammkunden gäbe es den Augsburger Stadtmarkt nicht

Davon, dass der Markt vor allem von Stammkunden lebt, könnte Doris Wiedemann ein Lied singen. Sie betreibt seit zwölf Jahren die Destille auf dem Stadtmarkt und besonders während der Pandemie hat sie gemerkt, wie unersetzbar eine gute Stammkundschaft ist. "Mit manchen baut man eine richtige Freundschaft auf", sagt sie. Eine ihrer Stammkundinnen, Uschi Zander, kommt schon auf den Stadtmarkt, da gab es noch lebende Tiere zum Verkauf. Sie geht schon jahrelang zu den gleichen Läden, das ist so mit ihr gewachsen.

21 Bilder Das sind die Händler des Augsburger Stadtmarktes Bild: Lea Binzer, Bernd Hohlen

Die meisten Stammkunden auf dem Stadtmarkt kennen sich untereinander. "Man sieht sich, grüßt und man passt aufeinander auf", erzählt Zander. Vor Corona gab es sogar einen Rentnerstammtisch, der sich in der Fleischhalle getroffen hat. Jetzt sei das grade nicht möglich, aber man sehe sich trotzdem. Durch das enge Verhältnis zwischen den Stammkunden und den Händlern entstehe sie erst, die bekannte Stadtmarkt-Atmosphäre. Ein Besuch auf dem Stadtmarkt fühle sich immer ein bisschen wie Urlaub an, sagt die Rentnerin. Und für Ladenbesitzer wie Doris Wiedemann ist ganz klar: Ohne die Stammkunden gäbe es den Stadtmarkt nicht.

