Diese Tricks nutzen Einbrecher im Sommer

Sind Einbrecher jetzt arbeitslos? Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Einbrecher – das ist allgemein bekannt. Die Täter nutzen gerne den Schutz der Dunkelheit, um in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Doch Entwarnung geben will die Polizei für die Sommermonate nicht. „Zwar gibt es im Winter zahlenmäßig mehr Einbrüche, aber das bedeutet nicht, dass im Sommer nichts passiert“, sagt der Augsburger Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Dazu komme noch: Im Sommer werde es den Einbrechern oft deutlich leichter gemacht, als in der kühleren Jahreszeit.

Der kritische Punkt sind Fenster und Terrassentüren. Eine Studie des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen hat vor einigen Jahren ergeben, dass die Täter bei rund zwei Drittel der Einbrüche auf diesem Weg in die Wohnungen gelangen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Haustür ist oft deutlich besser gesichert und von der Straße aus gut zu sehen – entsprechend hoch ist das Risiko für den Täter, von jemandem erwischt zu werden. Dagegen sind Fenster auf der Rückseite eines Hauses für die Täter angenehmer. Vor allem dann, wenn die Gärten durch Pflanzen gut vor fremden Blicken abgeschirmt sind. „Gerade im Sommer sind solche Gärten wegen der Blätter besonders schlecht einzusehen“, sagt Siegfried Hartmann. Er rät, sich zu überlegen, doch ein wenig Einblick von außen zu ermöglichen.

Einbrecher: Gekippte Fenster sind ein Risiko

Noch kritischer ist im Sommer aber das Thema Fenster, sagt der Polizeisprecher. Bei warmen Temperaturen ließen sich Bewohner dazu verleiten, ein Fenster zu kippen und es auch gekippt zu lassen, wenn sie außer Haus gehen. Das macht es Einbrechern sehr einfach. Ein gekipptes Fenster ist für Profis mit wenigen Handgriffen fast geräuschlos zu öffnen. Gekippt ist wie offen – so fassen Experten der Polizei das oft knapp zusammen. Bei einem gekippten Fenster den Rollladen herunter zu lassen, sei zwar auf jeden Fall besser als nichts, sagt Siegfried Hartmann. Aber auch ein Rollladen lasse sich in der Regel von Einbrechern ziemlich leicht hochschieben.

Ein weiteres Thema im Sommer sind Urlaubsreisen. Ein Beispiel dafür spielte sich Ende Mai in Hochzoll ab. Während ein älterer Mann für zehn Tage verreist war, drangen Einbrecher in sein Einfamilienhaus in der Schöneckstraße. Sie nahmen Wertgegenstände mit einem Wert von rund 6000 Euro mit, dazu kommt der Schaden am Haus in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei rät dazu, das Haus bewohnt aussehen zu lassen. Etwa, in dem man Bekannte oder Nachbarn bittet, regelmäßig die Rollläden nach oben und unten zu fahren und den Briefkasten zu leeren. Und man sollte über die Sozialen Medien im Internet nicht allzu offen darüber berichten, wann und wie lange man wegfährt. Zwar gibt es bislang wenige Fälle, in denen man nachweisen kann, dass ein Einbrecher sich vorher auf Facebook & Co. informiert hat – doch sicher ist sicher, lautet die Botschaft der Polizei dazu.

Polizei in Augsburg ermittelt Einbrecher

Im vorigen Jahr zählte die Polizei in Augsburg und den beiden angrenzenden Landkreisen insgesamt 303 Wohnungseinbrüche, im Jahr 2017 waren es 252 Fälle. Zuletzt gelang es den Ermittlern der Augsburger Kripo, viele Einbrüche aufzuklären. Voriges Jahr lag die Aufklärungsquote in Stadt und Landkreis Augsburg sowie im Kreis Aichach-Friedberg bei 38 Prozent. Das ist ein rekordverdächtig hoher Wert. Kripo-Chef Gerhard Zintl erklärt das damit, dass es im vorigen Jahr gelungen ist, mehrere Serientäter zu ermitteln. Etwa jeder zweite Verdächtige (56,8 Prozent) hatte keinen deutschen Pass. Jedes Jahr sei es nicht möglich, eine so hohe Aufklärungsquote zu erreichen, sagt Gerhard Zintl. Die Aufklärung von Einbrüchen ist deshalb schwierig, weil es zwischen Täter und Opfer in den meisten Fällen keinerlei Vorbeziehung gibt. Einbrecher suchen sich ihre Tatorte oft sehr spontan aus. Zudem gibt es Täter, die nur eine bestimmte Zeit an einem Ort bleiben und dann wieder weiterreisen.

So fahndet die Augsburger Polizei

Generell stehe der Raum Augsburg bei der Aufklärung von Einbrüchen aber sehr gut da – sowohl im bayernweiten als auch im bundesweiten Vergleich. Die Augsburger Polizei hat vor einigen Jahren die Ermittlungen bei Wohnungseinbrüchen neu organisiert. Früher kümmerte sich oft das jeweilige Polizeirevier vor Ort um die Fälle. Inzwischen wird jeder Einbruch in Augsburg und im Umland von den Experten der Kriminalpolizei bearbeitet. "

