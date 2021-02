vor 17 Min.

Diese junge Augsburgerin liebt ein altes Handwerk: Buchbinderei

Elisabeth Zelck in ihrer Buchbinderei in der Schmiedgasse in der Augsburger Altstadt. An der großen Pappschere schneidet sie Seiten zu.

Plus Sie ist erst 28 und doch schon Meisterin mit eigener Buchbinder-Werkstatt: Elisabeth Zelck hat in der Augsburger Altstadt ein kleines Geschäft, für das Fingerfertigkeit gefragt ist.

Von Silvia Kämpf

Elisabeth Zelck erscheint an der Ladentür der Altstadt-Buchbinderei, nachdem, wie ausgemacht, an die Scheibe der Tür geklopft wurde. Umgeben von schweren mechanischen, allesamt noch funktionstüchtigen Maschinen, nahm die heute 28 Jahre alte Meisterin ihre in Pfersee erlernte Arbeit nahe der Barfüßerkirche auf. Heute ist die Realschulabsolventin mit Schwerpunkt Kunst eine der wenigen Buchbinderinnen in Augsburg. Nadel, Leinenzwirn und hochwertiges Papier gehören zu ihren wichtigsten Requisiten.

Der Betrieb samt Inventar - Pappschere, Buch- und Zwillingspresse - besteht seit knapp 100 Jahren. Elisabeth Zelcks oberstes Ziel ist es, ihn auch in schweren Zeiten wie den aktuellen am Leben zu erhalten. Mit Blick aus dem Fenster auf die charmant gepflasterte Schmiedgasse, erinnert sie sich heute an die Anfänge, die von ihrem Faible und ihren Wanderungen durch die Augsburger Altstadt begünstigt waren. Damals habe die Digitalisierungswelle gerade richtig zugeschlagen, sagt sie, und ein Lächeln scheint die Augen hinter der Corona-Maske zu umspielen. Die Pandemie hat auch ihren Berufsalltag im Griff. Ihre Erfahrung: Vieles an potenziellen Aufträgen sei zurückgestellt worden. Hilfen habe sie noch keine beantragt, weil sie darauf vertraue, breit genug aufgestellt zu sein.

Die Augsburger Buchbinderin Elisabeth Zelck gibt ihr wissen auch in Kursen weiter

Im Gespräch wird schnell deutlich, dass sich die Geschäftsfrau dem Fortschritt nicht verschließt, ihn aber mit dem Werterhalt der Handwerkskunst zusammenbringen möchte. Algorithmen beziehungsweise Einser und Nullen seien, wie sie sagt, nicht ihre Welt. Trotzdem sei auch sie "digital unterwegs" und im Internet unter altstadtbuchbinderei.de zu finden. Denn ohne diese zeitgemäßen Kommunikationsformen kann ihrer Meinung nach kein Unternehmen mehr überleben. Und in ihrem Fall können sich die Interessenten auf einer Website über ihre Kursangebote informieren. Darunter ein Angebot für klebstofffreies Binden, für das Modellieren von Faltschachteln und Verpackungen sowie des Bindens eines eigenen Notiz- oder Tagebuches. Auch in den sozialen Medien sei sie deshalb vertreten.

An der Buchpresse werden die Seiten gepresst. Bild: Sophia Huber

Die Lektüre von diversen Druckerzeugnissen ist für sie seit früher Kindheit selbstverständlich. Sie nennt Autorin Astrid Lindgren, wobei sie vor allem deren Michel aus Lönneberga besonders ins Herz geschlossen hatte. Aktuell ist ihr Lesestoff eher sachlich, fachlich geprägt und beschäftigt sich mit Farben sowie Farbenlehre. Ansonsten sei sie lieber in der Fiktion als in der Realität unterwegs. Aber wie auch in ihrem Beruf zahle sich Qualität eben aus, überdauere die Zeit und überzeuge durch Langlebigkeit.

Auch wenn für ihre Bücher ein höherer Preis zu bezahlen ist, werden sie dem zunehmenden Ruf nach Nachhaltigkeit gerecht und werden nicht zu Wegwerfprodukten. Sie persönlich nehme auch lieber noch ein Fotoalbum mit Erinnerungen zur Hand, als sich auf dem Laptop durch tausende Urlaubsbilder zu klicken.

Ihre Arbeit empfindet Elisabeth Zelck als "absolut vielseitig". Manchmal arbeitet sie mit robustem Leder, ein anderes Mal ist ein farbenfroher Leinen-Einband gefragt. Heute bedient sie Privatkunden, morgen einen Gastronomen, der nach einem ansprechenden Einband für seine Speisekarte sucht. Ob ein Fotoalbum mit geprägter Aufschrift oder mit praktischer Spiralbindung - alles ist möglich.

"Ich bin spezialisiert auf Sonderanfertigungen", sagt die aus Mering stammende Geschäftsinhaberin, die auch an Aufträgen für Agenturen, Firmen oder Museen arbeitet. Gerade Gästebücher oder Präsentationsmappen gestalte sie individuell. Aber auch Kassetten, Schachteln und Schuber gehören in ihr Repertoire. Die Auflagen ihrer Kreationen beginnen bei einem Stück, in Einzelfällen fertigt sie aber auch Serien von 100 Exemplaren. Ihre Kunstfertigkeit stellte Elisabeth Zelck mit ihrem Meisterstück unter Beweis. Dabei handelt es sich um einen Buchschrein aus blauem Leder, der aufgeklappt einen Pergamentband freigibt. Würde ein solches Kunstobjekt in den Verkauf gelangen, es würde laut Elisabeth Zelck 3000 bis 5000 Euro kosten, was wiederum dem exklusiven Material und der aufgewendeten Arbeitszeit geschuldet ist.

Das Blattgold kommt nur selten zum Einsatz

Immer dann, wenn etwas anders ist, fühlt sich Elisabeth Zelck "herausgefordert". Dann wird es in ihren Augen einfach "spannend". Nach dreijähriger Ausbildung zur Buchbinderin schloss sie nach zweijährigem Sammeln von Berufserfahrung die Meisterschule in Vollzeit an und ab. Weil in ihrem Handwerk keine Meisterpflicht bestehe, werde dort alles das gelernt, was in dem Metier bei der praktischen Arbeit zu leisten ist. Das sei "die Pflicht", sagt Elisabeth Zelck. Alles darüber hinaus nennt sie "die Kür". So habe sie beispielsweise ein Spinett mit Papier ausgekleidet. Dabei stellt sie klar, dass es bei diesem Auftrag um "reine Optik" ging. Denn für den Klang des Instruments seien andere Meister zuständig gewesen.

Wie es sich für eine Werkstatt gehört, hängt an der Wand der gerahmte Meisterbrief. Ein anderes Bild in den Räumen ist eine Kollage alter Fotografien aus dem Betrieb. Es zeigt Kollegen, die etwa das Vergolden von Schnittkanten beherrschten, für das es im Nachbarland Frankreich einen eigenen Berufsstand - den des Vergolders - gibt. Je dünner beziehungsweise sparsamer der Meister das Blattgold aufzubringen vermochte, umso hochwertiger war diese Form der Veredelung. "Gelernt habe ich es", sagt die Augsburger Buchbinderin, zur Anwendung habe sie jedoch wenig Gelegenheit.

