vor 49 Min.

Diese kleinen Festivals boomen im Sommer in der Region

Im Sommer boomen Musikveranstaltungen in der Region. Allein Friedberg hat Ende Juli das Südufer am See und Reggae in Wulf zu bieten. Auch in Augsburg ist einiges los.

Von Ute Krogull

Von der Südsee können Musikfans fast nahtlos nach Jamaika wechseln: Ende Juli wartet allein Friedberg mit zwei Musikfestivals auf. Am 20. und 21 Juli gibt es Pop und Indie beim Südufer am See, am 27. und 28. Juli Reggae in Wulf. 7000 bzw. 3000 Besucher werden erwartet. Kleine Festivals boomen in der Region.

Der SV Wulfertshausen ist einer der Vorreiter. 2001 begann man mit einem Abend zur Aufbesserung der Vereinskasse, mittlerweile reisen Fans aus ganz Deutschland an. Es ist ein bisschen Clash of Culture angesagt: Der ganze Ort macht mit bei der Party, Samstagmorgen stehen Rastafari beim Dorfbäcker Schlange. Es gibt einen Campingplatz und 40 Stände und es wurden eine Fördergesellschaft und ein Unterstützerverein gegründet – Wulf United. Dessen Vorsitzender Markus Friedrich sagt: „In der Region Augsburg gibt es viele, sehr individuelle Festivals.“ Alte Hasen wie Wulf United ergattern über ihre Kontakte mittlerweile trotz geringer Größe Größen der Szene, in Wulfertshausen sind das heuer Anthony B und Cocoa Tea. Andere haben Glück oder findige Booker. Denn entfaltet ein Festival Charme, kommen Musiker auch mal für weniger Geld.

Jüngstes Kind der regionalen Festivalszene ist das Südufer am Friedberger See. Der verhältnismäßig junge Bürgermeister wollte der Jugend in dem eher gediegenen Städtchen etwas bieten. Die Stadt stellte also 2017 erstmals ein zweitägiges Jugendfestival auf die Beine, mit Unterstützung der Augsburger Agentur von Christoph Elwert, Festivalleiter des Augsburger Modular. Wie dort gibt es einen Kreativmarkt und 80 Volunteers helfen mit. Trotzdem will Südufer kein Abklatsch sein. Dominique Gregor und Luca Aschenbrenner, die sich um die Volunteers bei Südufer kümmern, sagen: „Wir können durch die tolle Lage am See ganz andere Vorteile ausspielen.“ So steht die kleinere der beiden Bühnen, auf der DJ auflegen, im See. Der Festivalbereich ist sehr großflächig und entspannt (inklusive Kinderspielplatz). Headliner sind dieses Jahr die österreichische Band Granda (Freitag) und der Rapper Maeckes. Die Termine im Überblick:

Festivals in der Region

Südufer in Friedberg Jugendfestival am Friedberger See. Termin: Freitag, 20. Juli, ab 17 Uhr, Samstag, 21. Juli, ab 15 Uhr. Musik: Freitag unter anderem Impala Ray und Granada (Hauptbühne), Sedef Adasi (Seebühne); Samstag unter anderem Lotte und Maeckes (Hauptbühne), Stefan Sieber und Tobias Schmid (Seebühne). Eintritt: 25 Euro für das Zwei-Tages-Ticket oder je 15 Euro für einen Tag. Tipp: Mit der Linie 6 hinfahren oder radeln.

Reggae in Wulf (Wulfertshausen) Reggaefestival in den Auen der Ach. Termin: Freitag, 27. Juli, ab 17 Uhr, Samstag, 28. Juli, ab 12 Uhr (Familientag). Musik: Freitag Million Stylez & Fireman Crew und Anthony B & House of Riddim (Hauptbühne) sowie Fireblack und Irie Riddim Soundsystem (Rockers Corner); Samstag Nattali Rize und Cocoa Tea (Hauptbühne), Amlak Redsquare und True Lion Sound (Rockers Corner). Eintritt: Freitag 18, Samstag 20 Euro, Zwei-Tages-Ticket 30 Euro. Tipp: Auch für Leute jenseits der 40 top geeignet.

Im Landkreis Augsburg punkten im Sommer drei Festivals:

„Dinkel“-Festival in Dinkelscherben Schon fast ein Klassiker ist das „Dinkel“-Festival in Dinkelscherben mit Konzerten, Kunst, Kultur und Köstlichkeiten. Termin ist in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juli. Gespielt wird im Ortskern der Marktgemeinde auf gleich vier Bühnen. Die Veranstalter setzen auf die Mischung von Bekanntem und Neuem. So gibt es in diesem Jahr Auftritte des Musikvereins Dinkelscherben genauso wie Brass mit Sexmoss und die Altmeister von Tony und the Tides. Auch Kinder kommen an den vier Tagen auf ihre Kosten. Für sie gibt es ein extra gebautes Schiff zum Spielen.

Das Dinkel-Festival bringt wieder handfesten Rock auf die Bühne in Dinkelscherben, hier ein Bild von No Rules aus dem Vorjahr. Bild: Andreas Lose

Kulturina in Gersthofen Das Gersthofer Stadtfest findet heuer zum achten Mal statt und dauert heuer von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August. Veranstalter ist wieder der Verein „Lebendige Innenstadt Gersthofen“. „Bespielt wird wieder das Stadt-zentrum rund um den großen und kleinen Rathausplatz sowie den Stadtpark und die Bahnhof- und Brahmsstraße. Gerechnet wird wieder mit gut 40.000 Besuchern an den drei Festtagen. Auf drei Bühnen – auf dem Rathausplatz, im Stadtpark und vor dem Ballonmuseum – gibt’s ein Unterhaltungsprogramm vom Bandkonzert mit der Presley Family, Shanti Powa, Rebels of the Juke Box und anderen bis hin zu Kleinkunst mit Sepp Raith und anderen, Kabarett und Jazz mit Wolfgang Lackerschmid.

Die Kulturina in Gersthofen rechnet im August wieder mit rund 40.000 Besuchern an einem Wochenende. Bild: Andreas Lose

Internationale Straßenkünstler präsentieren ihr Programm auf der „Kulturina Piazza“. Örtliche Vereine tragen zum Programm bei, beispielsweise mit Boulderwand oder Baumklettern sowie Tanz- und Musikdarbietungen. Wer keine Höhenangst hat, kann sich mit einem Kran in einem Ballonkorb bis in 100 Meter Höhe bringen lassen und so von oben einen Blick auf die Stadt und das Stadtfestgeschehen werfen. Im Ballonmuseum gibt’s zudem Führungen für Erwachsene und für Kinder. Angeboten wird im Ballonmuseum auch ein Künstlermarkt.

Singoldsand in Schwabmünchen Das Schwabmünchner Singoldsand Festival wartet heuer mit einem zusätzlichen Kindertag auf. Singoldsandkasten nennt er sich und findet am Tag vor dem Festivalwochenende, am Donnerstag, 23. August, statt. Neben dem Kindermusik-Liveact „Unter meinem Bett“, einer Zaubershow und einem Zirkus wird ein kindgerechtes Programm für Abwechslung sorgen. Insgesamt drücken sich an den zwei Haupttagen, am Freitag und Samstag, 24. und 25. August, mehr als 20 nationale und internationale Bands und DJ die Mikrofone und Platten in die Hand. Da wären zum Beispiel der gefühlvolle Songwriter Philipp Dittberner („Wolke 4“) oder die grantigen Mundart-Rapper Dicht und Ergreifend. Das Zwei-Tagesticket kostet 30 Euro, Tagestickets jeweils 18 Euro. Für übernachtende Gäste steht ein Campingplatz für zusätzlich 14 Euro plus 5 Euro Müllpfand zur Verfügung. Tickets gibt es unter www.singoldsand-festival.de.

Familientauglich war das Festival Singoldsand schon immer, doch diesmal gibt es erstmals einen zusätzlichen Kindertag. Bild: Andreas Lose

Auch in Augsburg ist einiges geboten

Festival der Kulturen in Augsburg Das Festival der Kulturen, der musikalische Höhepunkt des Programms zum Friedensfest, lockt jährlich tausende Besucher nach Augsburg. Es findet am 27. und 28. Juli statt und kostet keinen Eintritt. Zu den Höhepunkten des Programms aus Weltmusik zählt ein Auftritt der tunesischen Sängerin Emel Mathlouthi.

Sommer am Kiez in Augsburg Der Sommer am Kiez am Oberhauser Bahnhof startet am 13. Juli mit dem Auftritt der Band „The Seer“ in seinen Konzertsommer. Programm und Tickets finden Interessierte unter: www.sommeramkiez.de

