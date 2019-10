Diese zwei Augsburger haben geflüchtete Menschen aus dem Meer gerettet

Plus Andrea Finkel arbeitet in einer PR-Agentur, Friedrich Reich ist Entwicklungsingenieur. Auf einem Schiff haben die Augsburger Migranten aus der Seenot geholfen.

Andrea Finkel sagt, sie hätten bei dem Einsatz im Mittelmeer viel Glück gehabt. 34 Menschen retteten sie und Friedrich Reich zusammen mit der Crew der zivilen Notrettung „Resqship“ von einem Schlauchboot. Der 58-jährige Reich hatte da schon ganz andere Einsätze erlebt mit Bildern, die er wohl nie mehr aus dem Kopf bekommt.

Der Motor des voll besetzten Schlauchbootes war ausgefallen. Nicht alle der 34 Frauen und Männern, darunter eine schwangere Mutter mit einem Kleinkind, hatten Schwimmwesten. In dieser Notlage fand die Crew von „Resqship“ die Flüchtlinge im Mittelmeer. Eigentlich ist Friedrich Reich Entwicklungsingenieur und arbeitet in einem Elektronikkonzern in München. In seinem Urlaub rettet der Augsburger Menschen.

Seit drei Jahren engagiert sich Reich, ein leidenschaftlicher Segler, in der Seenotrettung im Mittelmeer. Er ist Mitgründer der bundesweiten Hilfsorganisation „Resqship“. „Jeder, der zur See fährt, weiß, dass man Menschen doch nicht einfach untergehen lassen kann“, sagt Reich. Er war schon öfters im Einsatz. Für Andrea Finkel (53), die in einer Augsburger PR-Agentur arbeitet und die sich ehrenamtlich bei Amnesty International und der Seebrücke engagiert, war es die erste Seenotrettung. Mit gemischten Gefühlen sei sie losgefahren. „Ich wusste ja nicht, ob wir im Meer Flüchtlinge finden, wie und ob wir helfen können.“

Von Malta aus stachen die sieben Helfer auf dem deutschen Segelschiff Josefa Anfang September in See. Mit über 50 Jahren ist der 14 Meter lange Zweimaster in die Jahre gekommen, meint Reich. „Aber er ist kostengünstig. Mehr können wir uns als Verein nicht leisten. Die Spenden sind leider zurückgegangen.“ Das Schiff hielt sich in der libyschen SAR-Zone (Search and Rescue) auf. Andrea Finkel war erstaunt, dass sie dort tagelang keinem Schiff begegneten. „Das Meer ist sehr leer. Handelsschiffe meiden das Gebiet und die EU hat sich zurückgezogen.“ Es dauerte rund eine Woche, bis die Crew eine Nachricht über ein gesichtetes Flüchtlingsboot erhielt.

Von einem Flugzeug der zivilen Luftaufklärung Moonbird aus war ein Schlauchboot mit Menschen auf dem Meer entdeckt worden. Offenbar war der Motor defekt, das Boot trieb steuerungslos auf dem Meer. Die „Josefa“ war das nächste Schiff. Die libysche Küstenwache nahm Kontakt mit Skipper Reich auf. Dabei wurde dieser positiv überrascht. „Man bat uns um Mithilfe. Der Mann war über Funk sehr freundlich. Das war ein Mensch mit Charakter“, sagt er.

Es ist kein Geheimnis, dass die libysche Küstenwache immer wieder mit Seenotrettern und Migranten hart umgeht. Reich, Finkel und ihre Kollegen hatten Glück. Man ließ sie in Ruhe. Als sie das Schlauchboot erreichten, nahmen die Helfer zuerst die schwangere Frau mit ihrem Baby zu sich an Bord. „Sie war erschöpft und wahnsinnig dankbar“, erzählt Andrea Finkel. „Wie alle anderen auch. Alle erzählten, dass Libyen die reine Hölle ist.“ An Bord der Josefa wurde es sehr eng, ein paar der Geflüchteten waren seekrank. Als die libysche Küstenwache dazukam und mit einem Suchscheinwerfer die Josefa ins Visier nahm, hatte die Crew gerade alle Schiffbrüchigen an Bord genommen.

„Wir sagten ihnen, wir bringen die Menschen an einen sicheren Ort“, berichtet Friedrich Reich. Die Crew stand bereits in Kontakt mit der „Ocean Viking“, einem riesigen Offshore-Versorgungsschiff. Es wird seit diesem Sommer von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen unter norwegischer Flagge für die Seenotrettung im Mittelmeer eingesetzt. Es war schließlich Nacht und es stürmte ziemlich, als das große Schiff die in den Wellen schaukelnde Josefa erreichte.

„Die Ocean Viking hatte schon 50 gerettete Menschen an Bord, sie nahmen unsere noch dazu“, berichtet Finkel. Das Schiff habe später auf Lampedusa anlegen dürfen, weiß sie. Die Augsburger sind sich bewusst, dass sie und vor allem die Geflüchteten bei dem Einsatz viel Glück hatten. Reich hat schon andere Erfahrungen machen müssen. Er erinnert sich an 2016, als er mit einer Crew im Meer auf ein kaputtes Schlauchboot stieß, in dem einige Menschen bereits tot waren.

„Ich weiß noch, wie ich einem Mann eine Rettungsweste zuwarf und es zu spät war. Er ging vor meinen Augen einfach unter.“ Dieser Einsatz mit knapp 50 Toten sei für ihn der Grund gewesen, weiterzumachen. Im Oktober haben Finkel und Reich einen Termin bei Kurt Gribl (CSU). Mit weiteren Unterstützern wollen sie den Oberbürgermeister doch noch davon überzeugen, dass Augsburg dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beitritt. Der Stadtrat hatte sich bereits 2018 dagegen entschieden.

Gribl hatte das zuletzt beim Hohen Friedensfest erneut abgelehnt. Er betonte aber, dass die Stadt weiterhin alle ihr von Bundes-und Landesbehörden zugeordneten Menschen unterbringen und versorgen werde. Finkel und Reich hoffen, dass der Oberbürgermeister ihnen dennoch in irgendeiner Form Unterstützung anbietet.

