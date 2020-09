19:30 Uhr

Dieser Pfarrer hat mehrere Rollen: Er ist Gastgeber und Youtube-Prediger

Plus Pfarrer Martin Burkhardt von St. Jakob setzt auch wegen Corona auf digitale Formate in der Seelsorge. Gleichzeitig schätzt er es, Menschen in sein Haus einzuladen.

Von Andrea Baumann

Auf den ersten Blick scheint sich die Szenerie von selbst zu erklären: Ellen und Martin Burkhardt haben ein paar Freunde zu sich nach Hause ins Esszimmer eingeladen. Doch in Wirklichkeit kennt das Ehepaar die Gäste gar nicht so gut, was der Stimmung trotz des Corona-Abstands am Tisch keinen Abbruch tut. Zweimal im Monat bitten Martin Burkhardt, Pfarrer von St. Jakob, und seine Frau Ellen Menschen in ihre Privatwohnung. Sie möchten (nicht nur) Gemeindemitgliedern die Möglichkeit bieten, sie kennenzulernen und in Zeiten der Pandemie persönliche Begegnungen zu haben. "Eigentlich wollten wir das schon vor Corona machen und damit an eine Tradition in St. Jakob anknüpfen", betont Burkhardt, der unmittelbar vor dem Lockdown seinen Dienst in der evangelischen Pfarrei angetreten hat.

Pfarrer Martin Burkhardt von St. Jakob setzt auch wegen Corona auf digitale Formate bei der Seelsorge.

Keine einfachen Voraussetzungen für den evangelischen Geistlichen, der zunächst auf viele der geplanten persönlichen Kennenlern-Termine verzichten musste. Der 54-Jährige versucht dies positiv zu sehen. "Mir ist dadurch zumindest ein Start mit Vollgas erspart geblieben", sagt der Ehemann und Vater dreier Kinder von 13 bis 20 Jahren. Jetzt, wo das öffentliche Leben zumindest ein Stück weit wieder hochgefahren ist, haben die Burkhardts gemeinsam den Pfarrhaustreff ins Leben gerufen. Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine vorherige Anmeldung unabdingbar, eine Zugehörigkeit zu St. Jakob oder zur evangelischen Kirche ist jedoch keine Voraussetzung. Wichtig ist den Gastgebern allerdings, dass die Besucher immer wieder wechseln. "Es soll keine feste Gruppe oder ein Stammtisch werden."

Was die Themenpalette angeht, gibt es keine Vorgaben. Nach der Vorstellungsrunde, die nach den bisherigen Erfahrungen viel Zeit in Anspruch nimmt, könne es etwa um das Verhältnis zum Glauben gehen oder um persönliche Dinge, die einen gerade beschäftigen. Ellen Burkhardt ist wie ihr Mann den Umgang mit Menschen gewohnt. Die 55-Jährige ist von Beruf Gemeindepädagogin und hat zuletzt als Demenzbegleiterin gearbeitet. Der gastfreundlichen Frau tut es ein wenig leid, dass sie ihre Besucher wegen der Corona-Regeln nur mit ein paar abgepackten Süßigkeiten und Getränken in Flaschen bewirten kann.

Der Pfarrer von St. Jakob in Augsburg predigt via Youtube

Vielleicht kommt die gesellige Runde auch auf ein Thema zu sprechen, das Martin Burkhardt seit einiger Zeit umtreibt. Der Pfarrer lädt seine Predigten auf dem Videoportal Youtube hoch. Als zur Hochphase der Pandemie Gottesdienste tabu waren, dienten die Predigten im Netz als Ersatz. Mittlerweile dürfen die Gläubigen zwar in begrenzter Anzahl wieder in die Kirche kommen, doch Burkhardt will seine Online-Angebote vorerst beibehalten: Die Videoaufnahmen seien für ihn ein Training, eine Art Selbstkontrolle. Auch wenn er in puncto Zugriffszahlen und Abonnenten noch Luft nach oben hat, tut das seinem Elan keinen Abbruch. Er merkt auch: "Je kürzer die Predigten sind, desto mehr Menschen schauen sie an. Bei den langen bleiben nicht alle dabei."

Bei einem anderen Format berücksichtigt der 54-Jährige diese Erkenntnis bereits. Zusätzlich zu seinen Predigten hat der 54-Jährige eine Video-Vortragsreihe zum Thema "Leben und Glauben" veröffentlicht. Bislang sind fünf Folgen erschienen, die jeweils nur zwei bis drei Minuten dauern.

Derzeit sind am Kirchturm von St. Jakob die Handwerker tätig: Seit Jahren sind an der evangelischen Kirche in der Jakobervorstadt Sanierungsarbeiten im Gange. Bild: Jan-Luc Treumann (Archiv)

Auch seine Studierenden – Burkhardt ist neben seiner Tätigkeit als Gemeindeseelsorger Studentenpfarrer mit Lehrauftrag – dürfen sich auf eine digitale Lektion etwa zum Sinn des Lebens einstellen. Dafür ist er an einigen Orten in der Stadt mit dem Handy auf Motivsuche gegangen, etwa in den schmalen Gassen der Jakobervorstadt oder in Siebenbrunn.

Wegen Corona begann Martin Burkhardt wieder zu Filmen

Corona war für den Pfarrer ein Auslöser, seine zu Konfirmationszeiten entflammte Leidenschaft fürs Filmen wiederzubeleben. "Ich habe es wieder ausgegraben", sagt er. Was als Jugendlicher mit einer Spiegelreflexkamera begann, setzte der junge Familienvater während seiner Auslandsjahre in Tansania mit einer Videokamera fort. Schließlich wollten die Großeltern in Deutschland sehen, wie die kleine Enkeltochter heranwächst. Vor Kurzem nun rüstete Martin Burkhardt technisch auf, um das passende Equipment für die digitale Seelsorge zu haben.

Termin: Der nächste Pfarrhaustreff findet am Mittwoch, 16. September, um 19.30 Uhr statt. Familie Burkhardt bittet um Voranmeldung per Telefon 0821/551244 oder per E-Mail unter martin.burkhardt@elkb.de. Bitte unbedingt eigene Telefonnummer angeben.

