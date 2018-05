vor 17 Min.

Dietmayer ist bei Erdgas Schwaben seinen Job los

Der Energieversorger und sein Geschäftsführer trennen sich. Der 59-Jährige stand in Augsburg vor drei Jahren im Rampenlicht, als er die Fusion mit der Stadtwerke-Energiesparte voranbringen sollte

Klaus-Peter Dietmayer ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer von Erdgas Schwaben. Die Gesellschafter und Dietmayer hätten sich darauf „aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens verständigt“, heißt es von Erdgas Schwaben. Der 59-Jährige führte seit 2003 die Geschäfte des schwäbischen Energieversorgers mit Sitz in Göggingen. Dietmayer hatte in Augsburg 2015 die Fusionsbemühungen zwischen der Stadtwerke-Energiesparte und Erdgas Schwaben vorangetrieben. Dafür wurde er parallel zum Job bei Erdgas Schwaben zum Stadtwerke-Geschäftsführer berufen (und musste den Posten nach dem Scheitern der Fusion wieder aufgeben). Ein Bürgerentscheid stoppte die Pläne, die von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) angestoßen worden waren. Eine Fusion hätte bedeutet, dass das neue Energieunternehmen nicht mehr allein in städtischer Hand gewesen wäre. Die Stadtwerke sind eine 100-prozentige Stadttochter, Erdgas Schwaben gehört zu 35 Prozent den Stadtwerke und zu 65 Prozent der Thüga AG, einem Zusammenschluss regionaler Energieversorger. Auch die Thüga wäre als Gesellschafter mit im Boot gewesen. Kommissarischer Nachfolger von Dietmayer wird Thüga-Mann Markus Last. (skro)