Dinner-Shows in Augsburg: Der Hunger nach Erlebnissen

Kolonkos Spiegelpalast und Schuhbecks Teatro bieten wieder ein Gala-Dinner mit Show. Ein Wissenschaftler der Uni Augsburg spricht über den Hunger nach Erlebnissen.

Von Lilo Murr

Einfach „nur“ essen gehen? Kann man machen. Doch heutzutage sollte es eher ein Event sein: ein Lichtermeer im Spiegelzelt, kostbar gedeckte Tische in Logen, perfekter Service und drumherum Kabarett, Akrobatik, Zauberei … Dem Bedürfnis der Menschen nach Unterhaltung wird in der Vorweihnachtszeit in Augsburg gut Rechnung getragen: Alfons Schuhbeck kommt mit seinem Teatro in die Stadt, Chris Kolonko mit seinem Spiegelpalast, auch darüber hinaus gibt es entsprechende Angebote.

Forscher von Uni Augsburg: "Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft"

Doch warum muss es mehr sein als ein gemütliches Abendessen? „Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft“, begründet der Wirtschaftsgeograf Markus Hilpert von der Uni Augsburg diese Entwicklung. Der Mensch habe einen Hunger nach Erlebnissen, da alle existenziellen Grundbedürfnisse in Deutschland befriedigt seien. Deshalb die Sehnsucht nach mehr.

Unternehmer Jochen Schweizer sei mit seiner Idee von speziellen Erlebnissen wie Fallschirmspringen oder Baggerfahren zum Millionär geworden. Schweizers Motto heiße nicht umsonst „Du bist, was Du erlebst“, sagt Hilpert.

Hilpert allerdings warnt vor einer Übersättigung. „Wenn ich dreimal hintereinander dasselbe erlebe, verliert das seine Einmaligkeit.“ Und nicht jeder dürste auch danach. Er, so der Wirtschaftsgeograf, gehe lieber in die Natur. Nur an ein gelungenes Event in seinem Leben kann er sich erinnern: „Das war die Aufführung des Jedermann in Salzburg. Das haben uns die Eltern meiner Frau geschenkt.“

Nicht jeder denkt jedoch wie Markus Hilpert. Deshalb gibt es wohl gleich diverse Dinnershows und andere Gastro-Events in Augsburg. Entertainer Chris Kolonko zum Beispiel lockt die Gäste rund um Weihnachten und Silvester mit dem Motto „Verführung“ in seinen Spiegelpalast. Von 22. November bis 12. Januar ist das glamouröse Zelt auf dem Plärrergelände aufgebaut.

Das ist bei den Dinner-Shows geboten

Profikoch André Kracht hat ein Menü kreiert, das mit einer Vorspeisentrilogie startet und mit Bellini-Kreationen endet. Beim Hauptgang unter dem Motto „L’Amour“ – die Liebe – gibt es Coq au vin blanc mit Trüffel und Kartoffelgratin.

Und dann ist da eben das künstlerische Rahmenprogramm: Sängerin Bridget Fogle, mehrere Comedians sowie die in den USA gefeierten Messoudi Brothers und Marina Skulditskaya sind zu sehen – und natürlich Chris Kolonko, der als charmanter Gastgeber und Sänger durch den Abend führt.

Ein sehr ähnliches Prinzip verfolgt Sternekoch Alfons Schuhbeck mit seinem Teatro, das von 20. November bis 19. Januar in der Riedingerstraße steht: Auch hier lockt die Kombination von Essen und Show.

Die Russin Eliza Khachatryan tanzt auf dem Seil, während an den Tischen Kürbissuppe serviert wird. Anschließend gibt es gebeizten Lachs, Hirschrücken sowie Cassis-Törtchen mit einem Macaron. Für die Bühne hat Schuhbeck die Rossi Brothers mit ihren Saltonummern engagiert, darüber hinaus das Duo Paradise mit athletischer Handstand-Equilibristik. Produzent Clemens Zipse und Schuhbeck versprechen mitreißende Musik, Momente von Lachen und Schwärmen, gepaart mit kulinarischem Genuss.

Inwieweit zwei Dinnershows in Augsburg (wirtschaftlich) erfolgreich sein können, wird seit vergangenem Jahr diskutiert, als Kolonko und Schuhbeck zum ersten Mal zeitgleich ihre Programme präsentierten. Dieses Jahr treten sie zum zweiten Mal an – Ausgang offen.

Einzelne Dinner-Shows in Augsburg

Ein anderer, der Show und Gastro verbindet, konnte sich offenbar nicht durchsetzen: Christian Alles, der mit einer magisch-kulinarischen Reise und dem Mentalisten und Magier Danny Ocean im Fasslager des Riegele-Wirtshauses im November einmalig in Augsburg auftreten wollte, hat inzwischen abgesagt. Die Begründung: Zu wenige Tickets seien verkauft worden. In anderen Städten funktioniere das Format bestens.

Deshalb will Alles es am 26. Januar nochmals probieren – dann, wenn Schuhbeck und Kolonko ihre Zelte bereits abgebrochen haben.

Einzelne Dinner-Shows gibt es in Augsburg bereits seit vielen Jahren, dazu zählen unter anderem sogenannte Krimi-Dinner. Die Gäste lösen Kriminalfälle, während sie gemeinsam essen. Zu jedem Gang wird auch ein Hinweis serviert, spätestens beim Digestif sollte der Fall geklärt werden. Das nächste Krimi-Dinner ist am 24. November im Riegele-Wirtshaus an der Frölichstraße. Das Motto lautet dann „Blutbad im Gemeinderat“. Am 4. Dezember steht außerdem eine „Ladies Night“ an: Die Messoudi Brothers, die auch bei Chris Kolonko auftreten, wollen dann mit ihrer Kunst und roten Rosen überzeugen.

Preise und weitere Informationen für Schuhbecks Teatro gibt es online unter www.teatro-augsburg.de oder unter Telefon 089/255493720. Für Chris Kolonkos Spiegelpalast gibt es diese Informationen unter www.spiegelpalast-augsburg.de oder beim AZ Ticketservice. Maximilianstraße, Telefon 0821/ 777-3410.

