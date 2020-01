Direktor der Hessing-Stiftung mit sofortiger Wirkung beurlaubt

Plus Gegen den kaufmännischen Chef der Hessing-Stiftung gibt es brisante Vorwürfe. Jetzt ist er beurlaubt worden. Diesem Schritt waren Differenzen vorausgegangen.

Im Herbst gab es für den kaufmännischen Direktor der Hessing-Stiftung noch etwas zu feiern. Die orthopädische Fachklinik wurde mit dem „Deutschen Zukunftspreis der Gesundheitswirtschaft“ ausgezeichnet. Dafür, dass die Planung von Operationen künftig auch mit der Hilfe künstlicher Intelligenz läuft. Aktuell geht es um eine andere Zukunftsfrage bei der Stiftung. Direktor Markus Funk ist nach Informationen unserer Redaktion in dieser Woche beurlaubt worden. Es gibt Vorwürfe gegen ihn, die jetzt geprüft werden sollen.

Hessing-Stiftung in Augsburg: Kritik am Sanierungskurs

Zu der traditionsreichen Stiftung gehören unter anderem die Hessing-Klinik in Göggingen, drei medizinische Versorgungszentren in der Region Augsburg und zwei Sanitätshäuser. Beschäftigt werden dort rund 1400 Mitarbeiter. In dem auf Orthopädie und Chirurgie spezialisierten Krankenhaus ist die Stimmung schon länger angespannt. Markus Funk wurde 2016 als Geschäftsführer geholt, um das Haus effizienter zu machen. Es hatte in den Jahren zuvor zunehmend Verluste im einstelligen Millionenbereich eingefahren, die langfristig das Stiftungsvermögen angegriffen hätten.

In den Reihen der Ärzte und der Mitarbeiter gab es aber Kritik am Sanierungskurs des neuen Direktors. Mehrere Mitarbeiter berichteten von zunehmendem Druck und Arbeitsverdichtung. Der Widerstand gegen die Umstrukturierungen bei Hessing ist zuletzt offenbar größer geworden. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es ein Schreiben, das von fast allen Ärzten unterzeichnet worden ist. Darin schildern sie offenbar, dass sie kein Vertrauen mehr zum kaufmännischen Direktor hätten.

Verwaltungsrat tagte unter Vorsitz von Oberbürgermeister Kurt Gribl

Ausschlaggebend für die sofortige Beurlaubung sollen aber Hinweise gewesen sein, wonach Markus Funk mit seiner dienstlichen Kreditkarte private Anschaffungen getätigt haben soll, etwa einen Dachträger für das Auto oder ein Koffer-Set. Um welche Summen es dabei gehen soll, ist unklar. Aus informierten Kreisen heißt es auch, die Vorwürfe seien nicht bewiesen, sondern müssten erst einmal gründlich geprüft werden. Solange könne Funk aber nicht für Hessing tätig sein. Er erhält derzeit weiter seine Bezüge, darf aber die Stiftung nicht mehr leiten. Der Verwaltungsrat der Hessing-Stiftung tagte am Dienstagabend unter Vorsitz von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU). Unmittelbar danach soll Markus Funk über seine sofortige Beurlaubung informiert worden sein. Schon am nächsten Tag kam er nicht mehr ins Büro.

Die kommissarische Leitung hat Stadtdirektor Thomas Schmidt-Tancredi übernommen. Entsprechende AZ-Informationen bestätigte Oberbürgermeister Kurt Gribl am Freitag auf Anfrage: „Es trifft zu, dass Herr Schmidt-Tancredi zum 15. Januar die Funktion des kaufmännischen Direktors bei der Hessing-Stiftung übernommen hat.“ Man habe mit ihm eine „kompetente Persönlichkeit“ gefunden, die Hessing schon einmal für eine Übergangszeit führte. Nachdem der damalige Direktor Wolfgang Winkler 2015 aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, übernahm Schmidt-Tancredi die Leitung für ein Jahr. Im Oktober 2016 holte man dann Markus Funk – wie es damals hieß für eine „auf Dauer angelegte Führung“.

Stimmung in der Hessing-Belegschaft ist offenbar angespannt

In der Belegschaft begann es bald darauf zu rumoren, zuletzt hatte die Unzufriedenheit offenbar ein größeres Ausmaß angenommen. Mehrere Anästhesisten und andere Mitarbeiter in leitenden Funktionen kündigten, vor einigen Wochen warf offenbar auch die Leitung der Physiotherapie hin. Laut Auskunft von Insidern laufen gegen die Klinik Klagen vor dem Arbeitsgericht.

Die Stimmung in der Hessing-Belegschaft ist nach den aktuellen Entwicklungen offenbar angespannt. Bei einer Betriebsversammlung am Donnerstag wurde der Belegschaft offenbar versichert, dass die Stiftung sich in keiner finanziellen Schieflage befinde und es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde. Mit der Übernahme der Leitung durch Schmidt-Tancredi – er leitet derzeit kommissarisch auch die Augsburger Messe – seien die Mitarbeiter auch zufrieden. Einige befürchten laut Auskunft von Insidern aber, dass ein neuer Chef einen ähnlichen Sparkurs fahren werde wie Markus Funk. Die Ärzte, die das Haus zuletzt aufgrund persönlicher und inhaltlicher Differenzen verloren habe, könne man zudem nicht zurückgewinnen.

Die Staatsanwaltschaft ist bisher nicht in die Sache eingeschaltet worden. Zunächst will die Stadt wohl selbst schauen, ob es ein Fehlverhalten seitens Funks gibt. Vor einiger Zeit ist der Hessing-Direktor schon einmal beschuldigt worden, Dienstliches und Privates nicht scharf genug zu trennen. In einem anonymen Brief wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, er habe Mitarbeiter beauftragt, sein Auto – einen Dienstwagen, den er auch privat nutzen darf – zu waschen. Damals hieß es aber vonseiten der Stadt, aus dem Brief ergäben sich keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Direktors. Markus Funk war am Freitag telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von der Veränderung nicht betroffen ist die private Hessingpark-Clinic, in der sich immer wieder Sportprofis operieren lassen. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Hessing-Stiftung, aber mit eigenem Geschäftsführer.

