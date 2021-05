Dirtpark in Göggingen: Die Stadt hätte mit den Bürgern reden sollen

Plus Die Stadt hat mit der Zerstörung der Fahrradstrecke im Gögginger Wald die Menschen vor den Kopf gestoßen. Kommunikation hätte hier einigen Ärger vermeiden können.

Wenn es um gefällte Bäume geht, reagieren die Menschen in Augsburg schnell emotional. Das hat die Forstverwaltung verstanden und kommuniziert vorbildlich jede Fällaktion in den Augsburger Wäldern. Wie viel Emotion in einer über Generationen genutzten Kinder-Fahrradstrecke im Wald steckt, hat die Verwaltung dagegen gründlich unterschätzt. Weil die leidtragenden Kinder ihrem Ärger kaum Luft machen konnten, gehen stattdessen ihre Eltern auf die Barrikaden.

