vor 43 Min.

Doggen-Club feiert

Platz erhält den Namen Alexander Mayer

Seinen bereits verstorbenen Vizepräsidenten feierte der Hunde- und Tierschützerverein und Doggen-Club Augsburg e.V. in der Anlage westlich des Flughafens. Trotz unsicherer Wetterlage konnten am Vereinshaus am Nachmittag die Kohlen mit Blick auf das Namensschild am Eingang des Trainingsgeländes angezündet werden. Zur offiziellen Platztaufe des „Alexander-Mayer-Platz“ fanden sich auch etliche Familienmitglieder des Hundefreundes ein. Welpe Charly und später auch andere Hunde durften nicht mitgrillen: mariniertes und gewürztes Fleisch und Wurst sind für Hunde nicht empfohlen, so Georg Wiedemann, der heutige Präsident des Clubs. (zoe)

