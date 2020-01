03.01.2020

Doppelausstellung im Leerstand

Elmas Akalin und Herbert Krämer beschäftigen sich mit dem Element Wasser. Sie stellen im Bögle-Leerstand in der Augsburger Straße aus.

Nicht nur während der Kunstmeile ist in Pfersee Kunst in Geschäften und Leerständen entlang der Augsburger Straße zu bestaunen. Während des gesamten Jahres können Passanten in den Schaufenstern des ehemaligen Schuhhauses Bögle wechselnde Ausstellungen von meist Pferseer Kunstschaffenden bewundern. Aktuell haben sich Künstler zusammengetan, die wunderbar miteinander harmonieren, aber auch Kontraste bilden. Elmas Akalin und Herbert Krämer beschäftigen sich beide mit dem Element Wasser – auf ganz unterschiedliche Art. Akalin widmet sich der Tradition der Wassermalerei aus dem 16. Jahrhundert und Herbert Krämers Ausdrucksweise ist die Fotografie.

Sie selber beschreiben ihre Kunst so: „Wir arbeiten gestaltend zusammen mit natürlich-spontanen Prozessen, die sich auf der Wasseroberfläche abzeichnen. Darin sehen wir etwas anderes als das Aufzwingen, das gewaltsame Durchsetzen des eigenen Gestaltungswillens. Es ist eher eine Art der Kooperation. Ich lasse zu, greife auf und beziehe ein, was sich da abspielt. Damit erarbeiten wir aber bewusst unser eigenes Bild.“ Zusammen ist den beiden eine sehenswerte und spannende Ausstellung gelungen, die man im Vorbeigehen betrachten kann.

Nicht nur an der Augsburger Straße schafft das Bürgerhaus immer wieder Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler, die sich der Öffentlichkeit präsentieren möchten. Auch im Saal des Begegnungszentrums in der Stadtberger Straße gibt es Ausstellungen. Aktuell sind Batikbilder, hergestellt mit Naturfarben, des afrikanischen Künstlers Aziz Tairou zu sehen. (AZ)

