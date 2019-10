vor 39 Min.

Doppelter Einsatz für die Augsburger Feuerwehr

Ein Löschzug eilt zu einem Brand ins Bezirkskrankenhaus und muss auch noch Leichtverletzte bei einem Unfall versorgen.

Von Eva Maria Knab

Die Augsburger Feuerwehr musste Freitagnacht einen ungewöhnlichen Doppeleinsatz leisten: bei einem kleineren Brand im Bezirkskrankenhaus und einem Unfall mit drei Leichtverletzten.

Am Freitag kurz vor 19.30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber zu einem Feuer im Bezirkskrankenhaus (BKH) gerufen. Dort brannte ein Papierkorb in einer Toilette. Auf der Anfahrt zum BKH kamen die Rettungskräfte auch noch an einem Verkehrsunfall vorbei, der sich auf Höhe des Kobelweges an der Kreuzung Reinöhlstraße/Ulmer Straße ereignet hatte. Noch bevor ein Notruf erfolgte, war die Feuerwehr somit an Ort und Stelle. „Wir beobachteten wenige Meter entfernt auf der Alarmfahrt den Verkehrsunfall und waren Sekunden später am Unfallort“, heißt es im Einsatzbericht. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen auf den Kobelweg ein entgegenkommendes Auto übersehen und gerammt.

Sieben Einsätze in 24 Stunden

Der Löschzug wurde geteilt, um in beiden Fällen Hilfe zu leisten. Ein Teil der Mannschaft konnte nach Angaben der Feuerwehr den Brand im Bezirkskrankenhaus schnell löschen. 23 Menschen wurden dort vom Notarzt und Rettungsdienst untersucht, weil Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. An der Unfallstelle wurden mehrere verletzte Personen von der Feuerwehr versorgt und auch zwei Hunde betreut. laut Polizei gab es drei Leichtverletzte. Bereits um 19 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Göggingen zum Hessingpark gerufen. Der Brandgeruch eines defekten Gerätes löste dort einen Rauchwarnmelder aus. In den frühen Morgenstunden folgten noch weitere Alarmmeldungen. Insgesamt fuhr der Löschzug sieben Mal in diesem 24-Stunden-Dienst, von Freitagmorgen bis Samstagmorgen.

