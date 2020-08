Doppelter Knall über Augsburg: Bundeswehr macht Trainingsflüge

Auch bei uns klirrten die Fensterscheiben. Unverständlich, dass man über bewohntem Gebiet Überschallflüge und Flugkampfübungen durchführen muss, noch dazu in der Ferien und Urlaubszeit. Fast täglich hören wir die donnernden Flüge in unserem Gebiet westlich

in der Nähe Augsburg. Kann mir nicht vorstellen, dass in der heutigen digitalen Cyberwelt noch Luftkämpfe erfolgen würden. Warum macht man da solche Übungen in weniger dicht besiedeltem Gebiet und auch nicht gerade in Ferien und Urlaubszeiten?

Antworten Melden Permalink