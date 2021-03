vor 16 Min.

Drei Autoaufbrüche im Antonsviertel

Im Augsburger Antonsviertel wurden mehrere Autos aufgebrochen. Der Täter schlug zuerst die Seitenscheibe ein, dann durchwühlte er die Fahrzeuge.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein Unbekannter mehrere Pkw im Bereich des Antonviertels auf und durchwühlte die Fahrzeuge nach möglichem Diebesgut. In allen Fällen schlug der Täter eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangte dadurch in das Fahrzeuginnere. Betroffen waren in der Burgfriedenstraße im Bereich der 20er Hausnummern ein grauer VW Golf, in der Gögginger Straße (Bereich der 90er Hausnummern) ein grauer Toyota Corolla Verso und in der Windprechtstraße ein schwarzer Toyota Yaris.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Taschen sowie Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. (bau)