Drei Brände: Feuer im Bezirkskrankenhaus und in Wohnhäusern

Die Feuerwehr musste in der Zeit von Sonntag bis Montag insgesamt zu drei Bränden ausrücken. Bei einem Einsatz stand ein Zimmer im Bezirkskrankenhaus in Flammen.

Es war am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr, als ein Stationspfleger im Bezirkskrankenhaus in der Dr.-Mack-Straße in Kriegshaber eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hatte. Daraufhin wurde die gesamt Station evakuiert. Als die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr eintrafen, stand ein Zimmer in Vollbrand. Das Feuer war nach ungefähr einer halben Stunde gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Gebäudeschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Kripo ermittelt die Brandursache.

Sonntagabend gegen 23.20 Uhr wurden Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu einem Wohnhaus in der Schallerstraße gerufen. Aufgrund des massiven Rauches ging die Feuerwehr von einem Kellerbrand aus. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutz das Anwesen betraten, bestätigten diese Vermutung schnell. Sie bekämpften den Brand und kontrollierten, ob sich in dem Gebäude noch Menschen befinden.

Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Augsburg-Oberhausen aus

Die Bewohner des Hauses hatten sich aber selbst in Sicherheit gebracht. Das komplett verrauchte Wohnhaus wurde mit Hochleistungslüftern belüftet und die Brandstelle nach Abschluss der Löschmaßnahmen nochmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester zu entdecken.

Durch die enorme Rauchentwicklung war das Haus für diese Nacht nicht mehr bewohnbar. Die ebenfalls alarmierten Spezialisten der Stadtwerke sicherten die Anschlüsse des Gebäudes ab. Bei der Brandursache ist nach Angaben der Berufsfeuerwehr von einem technischen Defekt auszugehen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Bereits am Sonntagnachmittag gab es einen Brand in Pfersee. Eine Bewohnerin eines Reihenmittelhauses in der Kandinskystraße bemerkte Brandgeruch. Im Heizungsraum im Dachgeschoß war Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Pfersee und die Berufsfeuerwehr stellten nach den Löscharbeiten fest, dass das Dachgeschoß teilweise ausgebrannt und der Dachstuhl des Hauses beschädigt war. Die Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen können. Eine Nachbarin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Der Schaden wird derzeit auf circa 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. (ina)

