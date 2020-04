12:05 Uhr

Drei Demonstrationen trotz und wegen Corona am 1. Mai

Am Samstagnachmittag demonstrierte eine kleine Gruppe Ausgangsbeschränkungs-Gegner auf dem Rathausplatz.

Die klassische Maikundgebung der Gewerkschaft findet nur virtuell statt. Am 1. Mai wird in Augsburg dennoch dreimal demonstriert - trotz und wegen Corona.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lässt seine traditionelle Mai-Kundgebung wegen Corona ausfallen und verlegt sie ins Internet, doch in der Augsburger Innenstadt wird des am Freitag dennoch drei Demonstrationen geben. Um 12 Uhr wird das Internationalistische Bündnis am Königsplatz demonstrieren. Zentrales Thema ist eine gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus. Hinsichtlich der Corona-Pandemie fürchten die Initiatoren, dass die Krisenprogramme die Spaltung zwischen Arm und Reich weiter verschärfen, wenn Kleinbetriebe insolvent gehen, während Großkonzerne Milliardenhilfen bekommen.

Auf dem Rathausplatz wird die V-Partei (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) ab 12 Uhr unter dem Motto „Corona – Die Kuh muss vom Eis“ zum Thema Gesundheits-, Klimas- und Tierschutz demonstrieren.

Am Moritzplatz ist eine Kundgebung der Kosmetikerinnen von Fußpflegerinnen geplant, die wegen der Infektionsschutz-Maßnahmen aktuell ihrem Job nicht nachgehen können und die eine Lockerung fordern.

Die Stadt hat die Zahl der Teilnehmer auf 50 beschränkt. Sie müssen Mundschutz tragen und den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. (skro)

