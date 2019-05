vor 53 Min.

Drei Mohren löst sich aus Steigenberger-Gruppe

Das Hotel in der Maximilianstraße wird künftig in Eigenregie geführt, hat aber auch einen neuen Partner.

Seit 1979 ist das Augsburger Hotel Drei Mohren Lizenznehmer der Steigenberger Hotels & Resorts und führte somit das „Steigenberger“ im Namen. Ab 1. Januar 2020 wird sich das ändern.

Hotel Drei Mohren schließt sich Marketingverbund an

Dann wird das Hotel in Eigenregie geführt und arbeitet bei der nationalen und internationalen Vermarktung mit Preferred Hotels & Resorts zusammen. Dieser Marketingverbund, dem auch andere namhafte Hotels wie der Bayerische Hof in München oder die Villa Cipriani in Asolo angehören, vereint größtenteils selbstständige und familiengeführte Häuser weltweit.

„Das Hotel Drei Mohren war in seiner knapp 300-jährigen Geschichte fast immer ein selbstständig geführtes Haus. An diese Tradition wollen wir wieder anknüpfen“, erzählt Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. Auch, wenn man auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit Steigenberger zurückblicken kann. Weil der Vertrag jedoch zum Jahresende ausläuft und sich bestimmte Strukturen im Tourismus überholt haben, habe man sich entschlossen, zur Eigenständigkeit zurückzukehren. Für die Gäste wird die Entscheidung jedoch nicht spürbar sein. „Unsere Besucher merken das nur, weil das Steigenberger aus dem Hotelnamen verschwindet“, verspricht Gandenheimer.

Steigenberger verschwindet aus dem Namen

Wirtschaftlich sieht er das Haus, das offiziell keinen Stern hat, zudem auf einem erfolgreichen Weg, auch wegen der steigenden Touristenzahlen in Augsburg. Die USA seien der wichtigste Auslandsmarkt, die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Marketingverbund daher ideal.

Das Drei Mohren hat 132 Zimmer und Suiten sowie über 100 Beschäftigte. Es zählt mehr als 40.000 Übernachtungen im Jahr und wurde 2012 generalsaniert. 2019 erhielt sein Gourmet-Restaurant Sartory einen Michelin-Stern. (nist, AZ)