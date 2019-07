03.07.2019

Drei Waldhütten brennen bei Thannhausen nieder

Feuer In einem Waldstück nordwestlich der Mindelstadt wurden drei Gebäude vollständig von einem Feuer zerstört. Durch großes Glück griffen die Flammen nicht auf den Wald über. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall

Von Christian Gall

Thannhausen Schutt, ein Wellblechdach und ein Kamin – viel mehr Spuren gibt es nicht mehr dafür, dass im Waldstück im Graf-Schönborn’schen Waldgebiet bei Thannhausen drei Hütten gestanden haben. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind die Gebäude vollkommen niedergebrannt.

Der Vorfall ereignete sich nördlich des Parkplatzes am Mehlbrünnele, mehrere hundert Meter weit im Wald. Ein Jäger stellte den Schaden am Dienstag fest und informierte gegen 12 Uhr die Polizei. Auch wenn augenscheinlich keine Brandgefahr mehr bestand, wurde die Ziemetshausener Feuerwehr zur Überprüfung alarmiert, auch die Thannhauser Feuerwehr rückte an. Deren erster Kommandant, Karl-Heinz Pfitzmayr, war vor Ort: „Zu diesem Zeitpunkt waren die Gebäude bereits vollständig niedergebrannt. Wir haben danach sichergestellt, dass kein weiterer Brand in der Folge ausbricht“, sagt er. Dazu haben Einsatzkräfte die Trümmer verteilt und mit rund 2000 Litern Wasser gelöscht, anschließend wurde das Areal mit einer Wärmebildkamera untersucht, um auszuschließen, dass es noch weitere Glutnester gibt. Wie Pfitzmayr sagt, war es großes Glück, dass die Flammen nicht auf den Wald übergegriffen haben: „Womöglich war dabei entscheidend, dass es in dem Zeitraum so viel geregnet hat.“

Trotz der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen bleibt die Waldbrandgefahr in Bayern weiterhin bestehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bescheinige Südbayern derzeit, je nach Region, die Gefährdungsstufen eins bis drei – sehr geringe bis mittlere Gefahr. In den kommenden Tagen wird sich die Situation voraussichtlich wieder verschärfen.

Noch bevor die Feuerwehr die Trümmer löschte, verschaffte sich die Polizei ein Bild vom Geschehen. Durch die Memminger Kriminalpolizei wurden Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache eingeleitet. Die Ermittler ziehen dabei auch in Betracht, dass es am Montagabend zu Gewittern und Unwettern in der Region gekommen war. Ein technischer Defekt eines elektrischen Geräts könnte ebenfalls als Ursache in Betracht kommen. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor.

Auch Feuerwehrkommandant Pfitzmayr sagt, man könne nicht ausschließen, dass ein Blitzschlag den Brand ausgelöst hat. Einen Stromanschluss hatten die nahe beisammenstehenden Hütten seiner Aussage nach allerdings nicht. Doch ein technischer Defekt könnte auch durch batteriebetriebene Geräte ausgelöst werden. Die auf Privatgrund befindlichen Hütten dienten laut Polizei dem Wald- und Jagdbetrieb. Insgesamt wird der Schaden auf rund 200000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Memmingen bittet, obwohl keine Hinweise auf Brandstiftung vorliegen, unter der Rufnummer 08331/100-0 um Zeugenhinweise, die auch unter der Rufnummer 08282/905-0 von der Krumbacher Polizei entgegengenommen werden.

