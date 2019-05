16:04 Uhr

Dreikampf bei den Grünen: Wer wird OB-Kandidat?

Melanie Hippke, Martina Wild oder Deniz Anan – die Augsburger Grünen machen sich auf die Suche nach dem OB-Kandidaten. Die Rollen sind dabei klar verteilt.

Von Michael Hörmann

Es hat etwas Familiäres an diesem Abend: In einem Nebenraum des Akti:f-Café sitzen 20 junge Menschen an Tischen. Auf Hockern haben zwei Frauen und ein Mann Platz genommen. Eines ist sicher: Einer aus dem Trio wird für die Augsburger Grünen als Kandidat bei der Oberbürgermeister-Wahl im März 2020 antreten. Die Grünen haben dazu ein parteiinternes Auswahlverfahren gestartet. Die Bewerber für die OB-Kandidatur stellen sich den Mitgliedern. Den Auftakt macht eine Veranstaltung bei der Grünen Jugend.

Martina Wild, Melanie Hippke und Deniz Anan sind die Kandidaten. Wer das Trio erlebt, kann schnell den Eindruck gewinnen, da duellieren sich Freunde. Es fällt schwer, große politische Unterschiede aus den jeweiligen Antworten herauszuhören. Die Idee grüner Politik verbindet die Bewerber. Es gibt allenfalls Nuancen in ihren Beiträgen. Dass die Grünen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten wollen, steht außer Frage. Melanie Hippke könnte sich am Ende gar vorstellen, den Nahverkehr als kostenloses Angebot zu gestalten. Widerspruch kommt von Anan, für den dieser Weg nicht praktikabel ist.

Alle drei Kandidaten haben Kinder

Nicht nur im politischen Leben gibt es viele Parallelen unter den Kandidaten. Alle haben Kinder. Bei den beiden Frauen sind es drei, Anan hat zwei Kinder. In seiner Vita gibt es einen Unterschied. Der 40-Jährige hat Migrationshintergrund, der Vater ist Türke. Anan versteht seine mögliche Kandidatur auch „als Signal an 120000 Augsburger mit Migrationsgeschichte“.

Anan ist der unbekannteste Bewerber. Ihn kennt man in Reihen der Grünen. Melanie Hippke (Jahrgang 1971) ist schon deshalb etwas bekannter, weil sie die Vorsitzende der Grünen in Augsburg ist. Zudem führt sie seit einigen Monaten auch die Grünen in Schwaben. Im Stadtrat sitzt sie nicht. Dies tut Martina Wild, 42, seit dem Jahr 2003. Über den Weg der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden kam sie nach der Wahl 2014 in die Funktion der Fraktionschefin. Die Grünen sind Teil des regierenden Dreierbündnisses im Rathaus. Es ist ein Argument, das Martina Wild beim Nachwuchs der Partei einfließen lässt. Grünen-Umweltreferent Reiner Erben leiste sehr gute Arbeit, sagt Wild.

Martina Wild hat etwas zu verlieren

Für die Fraktionschefin steht bei der Nominierung am meisten auf dem Spiel, heißt es in Parteikreisen. Sie sei diejenige Person, die im Dreikampf verlieren könne. Ihre Kandidatur stehe sie für die politische Arbeit der Grünen mit Regierungsbeteiligung. Ein Scheitern Wilds bei der OB-Kandidatur wäre als Ohrfeige für die Fraktion zu verstehen.

Daher hat Wild die Favoritenrolle im Dreikampf. Die nächste Veranstaltung ist dann am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr im Bürgerhaus Pfersee. Ende Mai beginnt die schriftliche Mitgliederbefragung. Die Nominierungsversammlung ist auf 26. Juni terminiert.

