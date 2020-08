14:15 Uhr

Dreiste Diebin gelangt über Terrassentür ins Haus

Die 64 Jahre alte Hausbewohnerin hat sicherlich einen Schreck bekommen, als sie aus dem Nebenzimmer Geräusche hörte und nachsah.

Einen dreisten Diebstahl, der am Montag in der Jane-Addams-Straße in Kriegshaber passiert ist, meldet die Polizei. Es war gegen 20.45 Uhr als sich eine 64 Jahre alte Hausbewohnerin in ihrem Wohnzimmer aufhielt. Plötzlich hörte sie aus dem Nachbarzimmer Geräusche. Sie sah nach. Die Bewohnerin entdeckte nebenan eine unbekannte Frau. Laut Polizei war diese wohl über die geöffnete Terrassentür in das Haus gelangt.

Als die 64-Jährige die Unbekannte ansprach, ergriff die Täterin die Flucht und radelte davon. Schnell entdeckte die Hausbewohnerin, dass zwei Geldbeutel mit Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich und ihr Handy fehlten. Die Diebin ist der Beschreibung zufolge circa 35 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß und trug nackenlange Haare. Sie war bekleidet mit einem blauen T-Shirt und mit einem Damenrad mit tiefem Einstieg unterwegs. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323 2610. (ina)

