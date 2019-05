vor 27 Min.

Dritte Amtszeit für Uni-Präsidentin

Sabine Doering-Manteuffel steht für weitere vier Jahre an der Spitze der Augsburger Universität.

Sabine Doering-Manteuffel startet in ihre dritte Amtszeit als Uni-Präsidentin in Augsburg: Mit der Mehrheit von 15 der 17 abgegebenen gültigen Stimmen hat der Universitätsrat in seiner Sitzung am Mittwoch die seit 2011 amtierende Wissenschaftlerin für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Augsburger Uni-Präsidentin freut sich über Vertrauensbeweis

„Nach nunmehr bald acht Jahren, in denen ich als Präsidentin dazu beitragen konnte, die Potenziale, über die wir verfügen, und die Chancen, die sich uns geboten haben, für die dynamische Entwicklung und weitere Profilierung der Universität Augsburg zu nutzen, freue ich mich sehr über diesen Vertrauensbeweis“, sagte die alte und neue Präsidentin in einer ersten Reaktion. „Ich sehe diesen Vertrauensbeweis zum einen als Auftrag, das Erreichte zu konsolidieren.“ Es werde zunächst eine große Herausforderung bleiben, die Medizinische Fakultät nach ihrer ebenso raschen wie erfolgreichen Aufbauphase in die Universität zu integrieren.“ Doering-Manteuffel sieht ihre Wiederwahl als Ansporn, das Konzept der Netzwerkuniversität konsequent auszubauen und neue Zukunftsthemen für die ganze Universität zu erschießen.

Universitätsrat begrüßt Wiederwahl

Professor Andreas Wirsching, der Vorsitzende des Universitätsrates, begrüßt die Wiederwahl: „Wir haben im Verlauf der vergangenen acht Jahre exzellente Erfahrungen im stets konstruktiven Zusammenwirken mit der Universitätsleitung gemacht. Wie sie zuletzt die mit dem Aufbau der Medizinischen Fakultät verbundenen Anforderungen gemeistert hat, lässt keinen zweifeln, dass Frau Doering-Manteuffel auch in ihrer dritten Amtszeit die Universität Augsburg mit sicherer Hand leiten und strategisch weiterentwickeln wird.“

Doering-Manteuffel ist seit 1995 Professorin in Augsburg

Doering-Manteuffel wurde vor acht Jahren als erste Frau an die Spitze der Universität Augsburg gewählt und damit zugleich auch zur ersten Präsidentin einer staatlichen bayerischen Universität. Im aktuellen Ranking des Deutschen Hochschulverbandes nimmt die 61-Jährige den Spitzenplatz unter den weiblichen Hochschulleitungen in Deutschland ein. Die gebürtige Bonnerin ist seit 1995 Professorin für Europäische Ethnologie/Volkskunde an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg. (AZ)

