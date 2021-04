Drogen lagen im Proberaum einer Band bereit

Dass sich ein Mann trotz Ausgangssperre in der Nacht auf offener Straße aufhielt, ließ die Polizisten argwöhnisch werden. Was sie dann entdeckten.

Weil er sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr trotz Ausgangssperre in Kriegshaber im Bereich der Reinöhlstraße aufgehalten hatte, wurde ein Mann von der Polizei kontrolliert. Als die Beamten den 36-Jährigen nach Ausweispapieren durchsuchten, fanden sie in seinem Rucksack eine größere Menge Betäubungsmittel.

Aufgrund der Menge Amphetamin, die im niedrigen dreistelligen Bereich lag, sah sich die Polizei nicht nur an seiner Meldeanschrift bei den Eltern und seiner Freundin um, sondern durchsuchte auch einen Band-Proberaum, den der Mann mit Freunden nutzte. Hier stieß die Polizei auf vier Personen, die verschiedenste Drogen offen auf dem Tisch liegen hatten, um sie zu konsumieren.

Gegen einen 38-Jährigen bestanden laut Polizei zudem zwei Haftbefehle. Die Beteiligten müssen nun wegen Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Infektionsschutzgesetz rechnen. (ina)